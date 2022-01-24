Сам себе фитнес-тренер. Почему в погоне за здоровьем главное — не переборщить

Давайте начистоту: каждый из нас, людей где-то после тридцати уже, строящих свою карьеру, не вылезая из офиса, рано или поздно начинает задаваться вопросом:

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- Нет, ну надо, конечно, спортом заняться. Да. Я не молодею. Организму нужно что-то хорошее, а спорт — это оно!

И вот, в один прекрасный день, вы уже бежите по светлым, залитым солнцем, киевским улицам, вдыхая полной грудью свежий воздух с ощущением победы над собственной прокрастинацией и в вашей голове крутится лишь одна мысль:

- Я, конечно, красавчик! Бегу. Организм мой укрепляется! Я становлюсь лучше. Красота!

Однажды я встретился со своим другом. Мы болтали и в какой-то момент я встал и схватился за спину. Друг, конечно, поинтересовался, что не так. Ну а я ему рассказал, как я решил нести пользу своему организму.

История была короткой. Когда на меня в очередной раз нахлынула волна "Организму нужна польза", после многочисленных публикаций в ленте от своих друзей бегунов, я, будучи реалистом, сказал себе, что бегать я не буду! НО! Для того, чтобы давать себе небольшую нагрузку, перестану пользоваться лифтом. Жили мы тогда на шестом этаже, так что буду ходить пешком. Причем, независимо ни от чего.

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Так я и поступил. Первая неделя прошла неплохо. На плече всегда рюкзак. Вниз спустился, наверх поднялся. Вечерами было сложнее, потому что зачастую в руках были еще 2 пакета из супермаркета.

Но я не тот человек, который будет давать слабину в принятых решениях! Поэтому я не сдавался и поднимался на шестой этаж с рюкзаком и двумя пакетами из супермаркета. И поверьте мне, если бы надо было тащить еще и телевизор, я бы тоже не изменил своему обещанию.

На второй неделе у меня начала побаливать и тянуть нога. Но я не тот человек, который бросит важное дело и пользу для себя на полпути. Я не сдавался и продолжал свой челендж. С каждым днем нога тянула все больше и больше. Но я упорно продолжал свое мини-спортивное дело и ходил домой исключительно пешком. Спорт есть спорт! Нагрузки организму нужны!

Однако в какой-то момент что-то стрельнуло у меня в спине, и я дал заднюю.

Решение было позорным, но когда у тебя тянет нога и болит спина, а лежать ты можешь только под углом 32 градуса, это не очень вдохновляет на рекорды ДОСААФ!

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Глаза моего друга наполнились слезами, и он рассказал мне свою историю. Так же как и я, он решил принести своему организму пользу и начал бегать по утрам. Спустя неделю, у него начало болеть колено. Но он не из тех парней, которыми будет манипулировать какое-то колено. Он дал себе слово и не искал легких путей! Поэтому продолжил свой челендж.

Однако на третий день упорства, колено уже болело так, что он не мог без боли ходить. Ему пришлось лежать или сидеть, а также обратиться к доктору. Доктор рассказал ему что-то про мениск, прописал мазь и таблетки и уверил, что если не поможет, то можно сделать операцию.

Однако еще через пару дней у него начал болеть палец на ноге. Колено болело больше, поэтому палец его не смущал. Однако в какой-то момент палец начал болеть сильнее, и он снова обратился к доктору. Оказалось, что во время пробежек он натер палец и занес туда какую-то инфекцию. Воспаление не прекращалось, и в итоге, пришлось провести хирургическую мини-процедуру и принимать антибиотики.

Когда он закончил рассказ, мы посмотрели друг на друга. Обнялись. И расплакались! Да, спорт — это важно!

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