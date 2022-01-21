Почти по Толкиену. Как украинцы могут спасти подснежники и защитить буковые леса Карпат

Одни из древнейших экосистем нашей планеты – древние леса. К ним относят пралеса, квазипралеса и природные леса. Эти термины появились в украинском законодательстве только в 2017 году, что сделало их охрану юридически возможной.

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По оценкам экспертов, в Украине сохранились тысячи гектаров пралесов, которые составляют немалую часть от тех, что до сих пор сохранились в Европе. Впрочем, признание нашим молодым государством их природоохранного статуса не гарантирует старейшим жителям Земли окончательной безопасности.

В целом, в мире первичные леса покрывают довольно обширную территорию – около 1 миллиарда гектаров. Но дело в том, что более 60% из них сосредоточены всего в трех странах – России, Бразилии и Канаде. Территория Европы раньше также была покрыта такими лесами, но человек бездумно уничтожил это наследие. Сегодня в Центральной и Восточной Европе осталось около 320 тысяч гектаров древних лесов. Из них – 100 тысяч гектаров сохранились в Украине.

Центр наибольшего количества буковых пралесов Европы – в Украинских Карпатах. Буковые леса являются редкими и уязвимыми экосистемами, которые считаются европейским эпицентром дикой и неприкосновенной природы. Некоторые территории Карпатского биосферного заповедника европейские ученые признают эталоном пралесов. В чем их особенность?

Пралеса – наиболее экологически значимые леса на планете. Они никогда не подвергались разрушительному влиянию человека и являются уникальными экологическими системами, которые остаются неизменными на протяжении тысячелетий.

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При этом следует объяснить, что даже такой почтенный возраст не является определяющим критерием формирования пралеса. От других видов старовековых лесов, "первичный" лес отличается стадией процесса под названием "сукцессия".

С точки зрения экологии, сукцессия – это способ перехода экосистем из одного состояния в другое после существенных нарушений и изменений. Для примера возьмем лесной пожар в сухое жаркое время. Огонь оставляет после себя только обугленные деревья и тлеющую почву.

Но потом природа начинает восстанавливаться. На выжженную территорию сперва возвращаются травы, однолетние растения и низкие кустарники, которым таких условий достаточно. Эти виды живут и умирают, накапливают питательные вещества в почве, что позволяет переселиться сюда последующим видам.

Похожая история со временем повторяется. Каждое новое сообщество наследует среду, лучше приспособленную для своего роста, чем то, что было раньше. Так в процессе сукцессии экосистема изменяется и становится все более совершенной.

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Термин же "пралеса" касается тех участков древнего леса, которые достигли последней стадии сукцессии. Это этакие "дедушки растений" — вроде Векового леса из произведений Дж. Р. Р. Толкина.

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Кроме этого абстрактного объяснения, определений такого рода пралесов в мире существует много. И, как оказывается, именно терминология стала одним из инструментов защиты уникальных экосистем. По оценкам программы WWF, большинство древних лесов Украины находятся в отдаленных и труднодоступных горных районах Карпатского региона.

К сожалению, "хозяйственная" деятельность украинцев приводит к неустанному уменьшению площади таких центров. В основном – из-за вырубки деревьев.

В сентябре 2017 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий выявление и охрану пралесов, квазипралесов и природных лесов. В Законе пралес трактуется, как лес, не испытавший никакого влияния человека.

В утвержденной Минприродой методике определение принадлежности лесных территорий к именно этой категории, пралесами считаются участки с такими критериями: участок должен быть не меньше 20 га, не уже 200 метров, иметь естественное происхождение и аборигенный состав древесных видов, иметь многоярусность, и присутствие разных возрастов групп деревьев, должны отсутствовать лесохозяйственная инфраструктура (дороги, волоки и т.п.) и любые рубки, территория не должна содержать следов рекреации или выпаса скота.

Перечисленное – лишь небольшая часть критериев официальной методики, позволяющая участкам получить надлежащий статус и стать лесными достопримечательностями природы, где запрещены любые рубки.

Благодаря этому документу и другим изменениям в законодательстве, за последние годы в горных лесах Карпат идентифицировано около 93 тысяч гектаров потенциальных пралесов, квазипралесов и природных лесов.

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По состоянию на 2020 год, около 25 тысяч гектаров уже получили официальный статус.

В то же время, более 33 тысяч гектаров потенциальных заповедников находятся под угрозой. Иногда несмотря на соответствие критериям методики Минприроды, территорию отказываются признавать пралесом местные чиновники, представляющие свой интерес в продолжении вырубок, развитии туристической инфраструктуры и других способах делать деньги на уничтожении уникальных ресурсов планеты.

Для дальнейшей идентификации и заповедания, внедрения научно обоснованных планов охраны и предоставления достаточного финансирования для сохранения пралесов, WWF-Украина запустили общенациональную кампанию сбора подписей.

Когда количество сторонников инициативы вырастет до 50 тысяч, природозащитники подготовят необходимые документы и обратятся ко всем причастным органам власти, чтобы призвать их предоставить идентифицированным пралесам наивысший природоохранный статус.

На сегодняшний день собрано более 22 тысяч голосов – 45% от необходимого. Поэтому изменить ситуацию в пользу природы и защитить пралеса в Украине может каждый из вас.