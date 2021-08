Арабские истории украинских Карпат. Почему туристы из Саудовской Аравии едут в Буковель

В июле этого года Украина отменила визы для Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии и Омана. Такое решение было принято "в целях развития и практической реализации принципов партнерства" между Украиной и шестью государствами.

То ли не до конца открытая из-за пандемии Европа, то ли интерес жителей Азии к украинским реалиям привели к тому, что с 1 августа украинцы встретили на улицах своих городов неожиданно большое количество туристов из Саудовской Аравии. Гости поехали не только в столицу и во Львов — города, традиционные для туризма. Но, что интересно, массово отправились в Буковель.

Женщины в хиджабах лишь поначалу удивляли жителей маленьких прикарпатских сел. А объявления на арабском языке на табличках у межсельских дорог вызывали неподдельный интерес. Сейчас к этому привыкли. — практически везде.

Саудовцы (не путайте с саудитами, иначе правящая королевская династия этого не оценит) приезжают в основном большими семьями с детьми. Реже — компаниями молодых мужчин.

На вечернем променаде в Буковеле кажется, что они составляют процентов 40 от всех туристов. Если верить министру культуры и информационной политики Украины, то на данный момент в Украину приехало уже свыше 14 тыс. туристов из Саудовской Аравии.

За возможность побывать в Украине саудовцы платят немало. Лоукост-перевозчик Саудовской Аравии Flynas летает каждый день в Киев и три раза в неделю — во Львов. Билет туда и обратно на регулярный рейс обходится около $650. Многие туристы арендуют автомобили.

Судя по киевским и львовским номерам, машины арабы арендуют в аэропорту прилета. Страшно подумать, что чувствуют они, выезжая на украинские дороги, еще не затронутые "Великим будівництвом". Но стоит отдать должное: водят они довольно аккуратно.

Для того чтобы соответствовать требованию гостей, ресторанно-отельный комплекс Украины начал трансформироваться. Так, в привычных нам исключительно украинских Карпатах теперь во многих ресторанах можно без проблем найти меню на арабском языке.

Саудовцы не пьют алкоголь (законы Саудовской Аравии основаны на шариате, поэтому алкоголь там полностью и безоговорочно запрещен), но любят кальян. Теперь кальян можно заказать даже в пивном баре. Думаю, никогда еще украинские Карпаты не встречали такого количества кальянного дыма.

В магазинах туристы покупают в основном молочные продукты и хлебобулочные изделия. В ресторанах часто заказывают рыбу. Разумеется, они не едят свинину и отдают предпочтение халяльному мясу (приготовленному по религиозным законам), но насколько украинский ресторанный сегмент уже готов представлять такие услуги, пока непонятно.

Зато теперь в Карпатах часто можно встретить объявления на арабском о продаже живых овец. В одном из отелей нам рассказали историю о том, что якобы в один приличный отель саудовцы пронесли спрятанного барана и зажарили его в своем номере. Правда это или вымысел местных жителей, проверить сложно. Название отеля, где, по их данным, произошло невиданное доселе событие, они не называют — вроде бы из-за соображений сохранения репутации отеля.

Не весь туристический бизнес в Карпатах пока рад притоку новых гостей. В отеле, где мы остановились, нам признались, что специально завышают цены на проживание для саудовцев, так как боятся разгромленных номеров.

Официантка одного из ресторанов возмущалась, что саудовцам важно, чтобы возле них кто-то постоянно стоял. Пока гости 20 минут решают, взять колу с сахаром или без, официант должен быть рядом. Продавщица на заправке негодовала от того, что они не знают языка (хотя тут стоит отметить, что сама она на английском не разговаривает).

Знание языка — отдельный вызов для развития украинского туризма. Если мы хотим быть привлекательными для иностранных гостей, безусловно, нам всем стоит продвинуться дальше good morning и how are you.