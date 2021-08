Арабські історії українських Карпат. Чому туристи із Саудівської Аравії їдуть в Буковель

У липні цього року Україна скасувала візи для Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Саудівської Аравії та Оману. Таке рішення було ухвалене "з метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства" між Україною і шістьма державами.

Чи то не до кінця відкрита через пандемію Європа, чи то інтерес жителів Азії до українських реалій призвели до того, що з 1 серпня українці зустріли на вулицях своїх міст несподівано велику кількість туристів із Саудівської Аравії. Гості поїхали не тільки в столицю та у Львів — міста, традиційні для туризму. Але, що цікаво, масово вирушили в Буковель.

Жінки в хіджабах лише спочатку дивували жителів маленьких прикарпатських сіл. А оголошення арабською мовою на табличках біля міжсільських доріг викликали непідробний інтерес. Зараз до цього звикли. — практично скрізь.

Саудівці (не плутайте із саудитами, інакше урядуща королівська династія цього не оцінить) приїжджають здебільшого великими сім'ями з дітьми. Рідше — компаніями молодих чоловіків.

На вечірньому променаді в Буковелі здається, що вони становлять відсотків 40 від усіх туристів. Якщо вірити міністру культури й інформаційної політики України, то наразі в Україну приїхали вже понад 14 тис. туристів із Саудівської Аравії.

За можливість побувати в Україні саудівці платять чимало. Лоукост-перевізник Саудівської Аравії Flynas літає щодня в Київ і тричі на тиждень — у Львів. Квиток туди і назад на регулярний рейс коштує приблизно $650. Більшість туристів орендують автомобілі.

Судячи з київських і львівських номерів, машини араби орендують в аеропорту прильоту. Страшно подумати, що відчувають вони, виїжджаючи на українські дороги, ще не порушені "Великим будівництвом". Але варто віддати належне: кермують вони досить обережно.

Для того, щоб відповідати вимогам гостей, ресторанно-готельний комплекс України почав трансформуватися. Так, у звичних нам виключно українських Карпатах тепер у багатьох ресторанах можна без проблем знайти меню арабською мовою.

Саудівці не п'ють алкоголь (закони Саудівської Аравії засновані на шаріаті, тому алкоголь там повністю і беззастережно заборонений), але люблять кальян. Тепер кальян можна замовити навіть в повному барі. Думаю, ніколи ще українські Карпати не зустрічали такої кількості кальянного диму.

У магазинах туристи купують здебільшого молочні продукти і хлібобулочні вироби. У ресторанах часто замовляють рибу. Зрозуміло, вони не їдять свинину і віддають перевагу халяльному м'ясу (приготовленому за релігійними законами), але наскільки український ресторанний сегмент уже готовий надавати такі послуги, поки незрозуміло.

Зате тепер у Карпатах часто можна зустріти оголошення арабською про продаж живих овець. В одному з готелів нам розповіли історію про те, що нібито в один пристойний готель саудівці пронесли захованого барана і засмажили його в своєму номері. Правда це чи вигадка місцевих жителів, перевірити складно. Назва готелю, де, за їхніми даними, сталася небачена досі подія, вони не називають — начебто з міркувань збереження репутації готелю.

Не весь туристичний бізнес у Карпатах поки радий притоку нових гостей. У готелі, де ми зупинилися, нам зізналися, що спеціально завищують ціни на проживання для саудівців, оскільки бояться розгромлених номерів.

Офіціантка одного з ресторанів обурювалася, що саудівцям важливо, щоб біля них хтось постійно стояв. Поки гості 20 хвилин вирішують, взяти колу з цукром або без, офіціант повинен бути поруч. Продавщиця на заправці обурювалася від того, що вони не знають мови (хоча тут варто зазначити, що сама вона англійською не розмовляє).

Знання мови — окремий виклик для розвитку українського туризму. Якщо ми хочемо бути привабливими для іноземних гостей, безумовно, нам усім варто просунутися далі good morning і how are you.