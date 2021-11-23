Рыбное будущее. Как увеличение потребления рыбы повлияет на здоровье человечества

Потребление рыбы и морепродуктов из года в год растет. До полного вытеснения мяса и мясопродуктов еще далеко, но с точки зрения питательных веществ человечество от такой постепенной замены не только не теряет, но и выигрывает. Недавно опубликованное исследование ученых доказывает: с ростом производства рыбы и сопутствующих продуктов, цены на них будут падать, потребление вырастет, а проблема недоедания и недостатка микроэлементов в организме людей существенно сократится.

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Рыба всех спасет

Что будет, если красное мясо и мясные продукты, которые мы потребляем, постепенно заменять на рыбу и продукты аквакультуры? Только не на одни лососевые или устрицы, а на весь максимально богатый спектр? Как человеческий организм выиграет или проиграет с точки зрения энергетической ценности? И как это в целом повлияет на здоровье?

Недавно в журнале Nature было опубликовано исследование, в котором смоделировали два сценария развития рыбной отрасли и объемов потребления рыбы и морепродуктов по всему миру до 2030 года, по одному из которых потребление будет расти умеренно, как сегодня, а по другому — будет бурно развиваться благодаря дополнительным инвестициям и приведет к росту добычи рыбы на 26%.

В обоих случаях — в одном медленнее, в другом быстрее — как оказалось, постепенное вытеснение рыбой мяса не только не обедняет рацион, но и способствует уменьшению рисков ряда болезней, а также уменьшит проблему нехватки микроэлементов.

Ученые изучили питательные свойства около 3 тысяч видов, их состав витаминов и микроэлементов, и сравнили их с аналогичными (где это возможно) элементами традиционных животных источников питательной энергии (мяса свиней, коров, кур, ягнят, молока, яиц и т. п.). По содержанию Омега-3 кислот, витамина А, йода, железа и некоторых других – аквапродукты обошли мясо.

Далее ученые "наложили" "рыбную диету" на существующие "продуктовые наборы" каждой из более 190 стран в соответствии с национальными особенностями и при этом минимально изменяли стоимость корзины (т.е. расходы домохозяйства на мясо сегодня и на условную рыбу завтра остаются одинаковыми) и при этом заменили рыбой мясо лишь частично, пропорционально ожидаемому увеличению отлова, который физически можно достичь. Оказалось, что при этом содержание микроэлементов в средневзвешенной диете будет расти в среднем на 10%, а иногда и на 80-100%.

Если параллельно уменьшать потребление красного мяса, яиц, молочных продуктов, это позволит не только уменьшить негативное влияние этих продуктов на окружающую среду, но также уменьшит количество случаев болезней, связанных с потреблением этих продуктов — гипертонии, инсульта, сердечных заболеваний, диабета, околоректального рака и рака молочной железы

Также рост потребления рыбы должен привести к уменьшению случаев дефицита микроэлементов, таких как железо, цинк, кальций, йод, витамины А, D, B12.

Такой дефицит ежегодно приводит к 1 млн преждевременных смертей, а по меньшей мере 2,3 млрд человек в мире страдают от недостатка в диете хотя бы одного из этих элементов. Ученые приводят примеры, когда для каждой страны дефицит конкретного микроэлемента можно компенсировать просто за счет увеличения потребления 1-2 видов рыбы или морепродуктов.

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Проблема с планированием

Однако, чтобы эти модели и сценарии "рыбного благоденствия" превратились в реальность, нужно позаботиться, чтобы потребление рыбы и морепродуктов действительно постепенно росло, или хотя бы постепенно переходило из категории "продукты к празднику" в повседневный рацион.

Свежее исследование, посвященное национальным стратегиям безопасности питания, показывает, что все больше правительств уделяют в таких документах большое внимание именно рыбе и морепродуктам. И наоборот, в стратегиях развития рыбной отрасли рассматривают рыбу не только как бизнес и источник наполнения бюджета, но и как источник обеспечения питательных веществ и здорового питания для населения этих стран.

Интересно, что среди других корреляций, ученые выявили тревожную тенденцию: в странах, где в национальных стратегиях мало уделяют внимания рыбе — как правило больше процент детей с проблемами питания (этот показатель исследовали как индикатор нарушений диеты).

А что в Украине?

К слову, в Украине нет утвержденного документа, который можно назвать аналогом "Стратегии здорового питания". Опубликованные Минздравом еще в 2017 году рекомендации есть рыбу несколько раз в неделю являются скорее дружественным советом для граждан. Но не пошаговым планом действий для того, чтобы, например, увеличить потребление рыбы и морепродуктов в рационе рядового украинца. Не говоря уже о том, чтобы ставить целевые показатели по разным видам рыбы.

Проект Стратегии продовольственной безопасности содержит упоминания о рыбной отрасли только как о бизнесе. В проекте Стратегии развития рыбного хозяйства лишь указано, что потребление рыбы нужно нарастить до 15 кг в год без упоминаний о пищевой ценности или структуре "рыбной корзины". По данным экспертов, этот показатель уже достигнут, куда двигаться дальше – планов нет.

Конечно, трудно представить, что привычку есть рыбу и морепродукты можно изменить административно, или что правительство будет предоставлять субсидии или стимулировать другим способом добычу или импорт рыбы для увеличения ее массового потребления. Впрочем, по крайней мере, общее видение того, как распространять культуру — прежде всего ради улучшения здоровья нации — нам бы точно не помешало.