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Ночной кошмар урбаниста. Почему город будущего сам себя не построит и причем тут генплан Киева

В феврале киевлянам обещают представить подробности нового Генплана столицы. Есть подозрение, что урбанисты, футурологи или стратегические менеджеры видят нечто похожее в ночных кошмарах. В то же время опыт многих мегаполисов мира доказывает, что проектировать и создавать "города будущего" реально уже сегодня.

Константин Яловой
Константин Яловой
экс-глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики
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футуристический урбанизм
Опыт многих мегаполисов мира доказывает, что проектировать и создавать "города будущего" реально уже сегодня.

Уже в феврале киевлянам обещают представить подробности нового Генплана столицы. Пока что на официальном сайте доступна презентация документа. Один из разделов посвящен текущей ситуации в городе. Подозреваю, что урбанисты, футурологи или стратегические менеджеры видят нечто похожее в ночных кошмарах.

Так, в прошлом Генплане до 2020 года планировали решить проблему с доступным жильем, а вместо этого застроили столицу дорогими коммерческими ЖК. Собирались создать дорожную инфраструктуру с запасом на десятилетия, а вместо этого устроили транспортный коллапс. Хотели увеличить площадь парков, но из-за решений по землеотводам только потеряли часть зеленых зон.

По умолчанию считается, что, проанализировав ошибки предшественников, градостроители предложат киевлянам свежие эффективные решения. Но о об этом еще будет повод написать отдельно. А пока решил просто помечтать о комфортном современном Киеве, в котором нам с вами хотелось бы очутиться еще при жизни.

По крайней мере, опыт многих других городов мира доказывает, что проектировать и создавать зеленые и процветающие "города будущего" вполне реально уже сегодня. Какие тренды считаются обязательными для современного городского планирования – рассмотрим на мировых примерах.

От "города-сада" к целям устойчивого развития

Идея футуристического города-сада появилась еще в конце 19 века – когда европейские столицы вплотную столкнулись с проблемой перенаселения и другими эффектами урбанизации. Гармония города и природы долго считалась лишь утопией. Сегодня же, почти полтора века спустя, концепция городов будущего немыслима без контекста дружелюбного отношения к окружающей среде, круговой экономики и экологического мышления. Почему так?

Во-первых, принципы экологичности являются краеугольным камнем для достижения многих из Целей стойкого развития, которые во многом (и не зря) определяют повестку дня для большей части человечества.

Во-вторых, (и это проще понять) современное понятие экогорода прежде всего означает не просто "защиту природы", а удобные и безопасные условия для самих людей. Или, цитируя определение Всемирного банка, предполагает "комплексный подход к градостроительству и управлению, который использует преимущества экологических систем, чтобы улучшить благосостояние граждан и общества, а также защитить интересы следующих поколений".

Сам термин "экогород" появился в 80-х в книге "Ecocity Berkeley. Строим города для здорового будущего". Ее автор, урбан-активист Ричард Реджистер был и остается главным популяризатором идеи города как экосистемы. Он сформулировал основные критерии стандартного экогорода, которые актуальны и сегодня. Вот несколько из них.

Термин "экогород" появился в 80-х в книге "Ecocity Berkeley. Строим города для здорового будущего".
Термин "экогород" появился в 80-х в книге "Ecocity Berkeley. Строим города для здорового будущего".
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Отсутствие автомобилей, безвредный общественный транспорт и пешеходная мобильность

Проект города The Line в Саудовской Аравии задуман как одна 170-километровая прямая улица. Автомобили здесь заменят сверхскоростным общественным транспортом и служебными машинами, которые будут перемещаться по подземным тоннелям. Обещают, что дорога в любую точку города займет не больше 20 минут. Кластерное планирование позволит размещать всю необходимую инфраструктуру в пешей доступности для жителей каждого района города.

Построить город, в котором можно будет обходиться без автомобилей, задумали и в Китае. В Great City — "Великом городе", возводимом с нуля, перемещаться будет удобнее пешком или на велосипеде благодаря особой планировке. Так в центре города разместится жилье, а вся инфраструктура – дороги, офисные и административные здания — вокруг. Город рассчитан на 80 тысяч человек.

В Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) в черте города автомобили уже запрещены. Для превращения столицы острова "место для прогулок" выделено 1,5 миллиарда долларов. К 2025 году избавиться от автомобилей планирует также Хельсинки. Похожие проекты запущены в Осло, Барселоне, Копенгагене, Париже.

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Возобновляемые ресурсы

Масдар сити – исторически первый в мире проект зеленого города с нулевым выбросом углерода, который уже 12 лет строят в Абу-Даби (ОАЭ). Город будет работать исключительно на солнечной энергии и других возобновляемых источниках энергии. Для этой цели на поле площадью 21 гектар разместили 88 тысяч солнечных панелей. Это – только дополнение к солнечным панелям на крышах и стенах, которые установлены по всему городу.

Эко-сити в китайском Тяньцзине задуман как самодостаточное ресурсосберегающее поселение. Он станет типовым образцом для будущих китайских городов. В них будут использовать альтернативные источники энергии и водоснабжения, а также переработки и повторного использования ресурсов.

Предусматривается, что обеспечивать энергией целый город удастся за счет эффективного использования гидро-, ветро- и солнечных электростанций. Для водоснабжения собираются накапливать и использовать дождевую воду, а также опреснять морскую воду и очищать сточные воды для повторного использования.

Похожий проект строят в Сондо (Южная Корея). Там возводят новый бизнес-округ, который также будет использовать технологии сбора дождевой воды и перерабатывать более 75% всех отходов.

Вертикальная застройка

Multiplicity – вертикальный огород, в который хотят превратить австралийский Мельбурн. Компания John Wardle Architects разработала уникальный проект видения города через 100 лет. Перемещаться по Multiplicity можно будет по подземным и воздушным трассам. Город накроют прозрачным куполом, который будет служить для сбора воды, солнечной энергии, обустройства ферм.

Намного раньше закончат строительство многомерного вертикального города-небоскреба Tower C в китайском городе Шэньчжэнь. В двух башнях высотой почти 400 метров размещены квартиры и офисы, отели и рестораны, парковки для электромобилей и велосипедов, выставки и музеи, культурные и торговые центры, магазины и даже собственная станция метро. Площадь проекта составит 36 тысяч м2.

Вертикальный город-небоскреб Tower C в китайском городе Шэньчжэнь
Вертикальный город-небоскреб Tower C в китайском городе Шэньчжэнь

Оба здания объединят многоуровневым панорамным мостом. Комплекс сможет принимать 300 тысяч человек ежедневно. Он будет интегрирован в прилегающий городской парк, плавно перетекая в зеленую зону благодаря многоступенчатым террасным садам у подножия башен.

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Смелые решения

Столица Мексики — один из самых густонаселенных мегаполисов. Проблему перенаселения Мехико задумали решить также с помощью вертикальной архитектуры, но – вглубь, а не ввысь. Концепт, инициированный местными властями заключается в строительстве перевернутой пирамиды глубиной 65 этажей.

Сооружение планируют разместить в центре Мехико. Подземный дом накроет стеклянная прозрачная панель, которая одновременно будет служить общественным местом для прогулок жителей "верхнего города". Средством передвижения в подземном доме станут высокоскоростные лифты, а источником энергии – геотермальная энергия Земли.

Еще более смелый проект придумали в Бразилии. Город будущего у побережья Рио-де-Жанейро решили полностью распечатать на 3D-принтере. Поселение Aequorea будет состоять из трех зданий-медуз, погруженных в воду. В каждом из них разместят жилые и рабочие пространства, мастерские, заводы по вторичной переработке, научные лаборатории, спортивные площадки и экофермы. Цель проекта – создать мировой центр для исследования океана. Что примечательно – для строительства планируют использовать переработанный мусор из океана и водоросли.

Aequorea: бразильский город в океане, напечатанный на 3D-принтере.
Aequorea: бразильский город в океане, напечатанный на 3D-принтере.
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Умные технологии и вовлеченность громады

Население Гетеборга, второго по величине города Швеции, составляет около 1 миллиона жителей и к 2035 году вырастет на 150 тысяч человек. Аналог местной программы доступного и молодежного жилья предполагает строительство 80 тысяч новых домов и офисов.

Планируя новые кварталы местные власти вместо того, чтобы тихонечко проголосовать за землеотводы, наоборот делают процесс максимально прозрачным. Доступ к информации и привлечение граждан на ранних этапах планирования проекта – принципиальная "фишка". Она позволяет не только избежать недопонимания с громадой города, но привлечь инвесторов в регион.

Для привлечения жителей к процессу планирования используют цифровой двойник города. Полная 3D-модель служит в качестве платформы для моделирования и обсуждения, показывая трехмерные визуализации проектов жителям Гетеборга и потенциальным инвесторам. В мировом рейтинге умных городов, составленном институтом Future Today Institute в 2019 году Гетеборг занял второе место.

Приведенные примеры – лишь малая часть воплощенных решений и футуристических проектов, которые отображают принципы современного городского планирования.

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Большинство этих идей объединяет одна важная особенность – они созданы для того, чтобы люди в городах могли жить дольше и счастливее.

Обсуждение нового Генплана Киева (которое, надеемся, не станет очередной формальной отмазкой для громады) хотелось бы видеть именно в таком контексте.

Остается добавить, что все основания для того, чтобы новый Генеральный план столицы соответствовал трендам экологичности и стойкого развития, есть. Еще в декабре депутаты Киевсовета приняли Экологическую стратегию Киева до 2030 года. Этот документ создан при участии более 120 экспертов и активных киевлян.

Стратегия впервые определила конкретную экологическую политику города и необходимые шаги относительно управления отходами, чистого воздуха и воды, энергоэффективности, зеленых зон и биоразнообразия.

Этот документ, надеюсь, станет поводом, чтобы раз и навсегда избавится от общих фраз и размытых обещаний относительно экологии в главном градостроительном документе.