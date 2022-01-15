Чужие на празднике жизни. Почему Украина не представлена на Венецианском архитектурном биеннале

"Как мы будем жить вместе?" – под таким девизом состоялось архитектурное биеннале в Венеции. Это одно из самых знаковых событий в мире современной архитектуры, объединившее специалистов со всех уголков планеты.

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Куратором мероприятия выступил ливанский архитектор, профессор Массачусетского технологического института Хашим Саркис. Он известен рядом интересных проектов, в частности, построением муниципалитета города Библа в Ливане в виде трех блоков, облицованных песчаником.

"Мы не можем больше ждать, пока политики предложат путь к лучшему будущему. Поскольку политика продолжает разделять и изолировать, мы можем предложить альтернативные способы совместной жизни с помощью архитектуры", – сказал в своем манифесте Саркис.

Участники биеннале попытались представить свое видение того, как архитектура изменит мир. И каждая страна нашла что-то свое, особенное и неповторимое.

Британская студия Unscene Architecture представила проект "Сад приватизированных наслаждений", символизирующий упадок общедоступных общественных пространств, особенно для молодежи.

Причина – переход зеленых зон в частную собственность. Unscene Architecture предлагает общественному и частному секторам работать вместе и делать городские просторы доступными для всех людей. В частности, вовлекать граждан в разработку новых стратегий использования территории.

Небольшое европейское государство Люксембург поделилось опытом разрешения жилищного кризиса за счет реализации концепции модульного жилья. Архитектурная мастерская Studio SNDCA разработала такие дома площадью минимум 52 кв. м, где хватает внутреннего пространства, света, где царит минимализм интерьера. Одновременно такое модульное жилье не нуждается в фундаменте, быстро собирается и разбирается.

Норвегия, Швеция и Финляндия удивили гостей архитектурного биеннале коллективистским подходом к организации жилья. Они презентовали модель совместного проживания, которая далеко не новая в Скандинавии. В частности, речь идет о кохаузингах, когда несколько домов или квартир имеют общее пространство: кухню, библиотеку, сауну, детскую площадку и т.д.

В постсоветских странах это может ассоциироваться с не слишком комфортными коммунальными квартирами, но в скандинавских странах акцентируют внимание на возобновлении общения соседей, на экологичности таких поселений (преимущественно деревянные здания), на взаимопомощи жильцов друг другу. По собственному опыту (жил в таких кохаузингах во время учебы в Швеции) знаю, что такая модель там воспринимается как положительная и эффективная.

Кохаузинг таким образом делится на частное, получастное и общее пространство, где все взаимосвязано. Интересно, что помимо компании Helen&Hard соавторами проекта стали добровольцы из кохаузинга Vindmøllebakken в норвежской коммуне Ставангер.

Это один из самых интересных реализуемых экспериментов по использованию общих пространств для взаимодействия людей.

Эстонцы в своем павильоне сосредоточились на проблеме развития малых городов, где в настоящее время сокращается население. Одно из средств изменить городскую среду к лучшему – восстановить центральную площадь. Так, к летней годовщине независимой Эстонии центральные части и общественные просторы 15-ти небольших городов были обновлены.

Речь шла как о реконструкции уже существующих площадей, так и о создании новых и современных. Их создавали, в том числе за счет сноса старых построек, стоявших пустыми и разрушавшихся. Эстонцы убеждают – этот инструмент можно применить для адаптации города к новому количеству населения, если оно резко сокращается.

[ + – ] Павильон Люксембурга на Венецианском архитектурном биеналле

[ + – ] Павильон Испании на Венецианском архитектурном биеналле

[ + – ] Павильон Сербии на Венецианском архитектурном биеналле

[ + – ] Павильон Мексики на Венецианском архитектурном биеналле

[ + – ] Павильон Южной Кореи на Венецианском архитектурном биеналле

[ + – ] Павильон Египта на Венецианском архитектурном биеналле

[ + – ] Павильон Аргентины на Венецианском архитектурном биеналле

[ + – ] Павильон ФРГ на Венецианском архитектурном биеналле

[ + – ] Павильон стран Северной Европы на Венецианском архитектурном биеналле

[ + – ] Павильон Италии на Венецианском архитектурном биеналле

"Проблемы в раю" – так назвали свою выставку в Венеции польские архитекторы. Они посвятили ее развитию сельских территорий страны. Из-за неблагоприятной экологии и коронавируса сегодня все больше людей переезжают в сельскую местность. Но готова ли она к этому? Поляки пытаются дать ответ. И сама постановка вопроса актуальна не только для Польши, но и для Украины.

Соединенные Штаты Америки доказали, что их строительные традиции вполне актуальны и сегодня. Еще с XIX века в США строят семейные дома на деревянном каркасе. Сейчас этот быстрый способ строительства остается одним из самых популярных в "одноэтажной Америке".

Создатели американского павильона просто воспроизвели столь огромный деревянный каркас, ставший символом их традиционной архитектуры. Не всегда стоит придумывать что-нибудь новое, если под рукой есть простые и проверенные способы строительства и они к тому же быстрые, надежные и экологичные – говорят американцы.

Лучшим на архитектурном биеннале в Венеции был признан павильон Объединенных Арабских Эмиратов. Местные специалисты предлагают максимально сбавлять использование цемента в строительстве за счет альтернативы. В Эмиратах катастрофически исчезают водно-болотные угодья из-за солончаков.

В результате опреснения воды в промышленных масштабах образуется концентрированный соляной раствор. Сегодня его просто сбрасывают в Персидский залив и тем самым повышают засоленность вод. Из этого раствора на основе оксида магния и создали новый стройматериал.

Теперь архитекторы ОАЭ решат две проблемы – экологизируют строительство и защитят нарушенную водную экосистему. В павильоне Эмиратов создали конструкцию-прототип Wetland из нового экологичного скрепляющего материала и это стало наглядным отображением его возможностей.

Украина, к сожалению, не была представлена ​​на Венецианском архитектурном биеннале. В прошлом имела там свои павильоны, которые, однако, не слишком впечатляли экспертов и зрителей.

Проблема в отсутствии стимулов для инвесторов выступать заказчиками оригинальных архитектурных решений.

В результате, даже талантливые архитекторы, которых у нас хватает, не могут себя реализовать. И нам просто нечего показать на престижных международных архитектурных выставках.

Игнорировать архитектуру, как силу, творящую будущее, уже невозможно. Поэтому государству и местным властям нужно формировать запрос на современную новаторскую архитектуру и давать простор для раскрытия способностей украинских зодчих. Они смогут претворить в жизнь свои креативные идеи только тогда, когда заказчики будут заинтересованы финансировать подобные эксперименты.

В результате наша архитектура будет не только потреблять чужие наработки, но и создавать собственные. И мы сделаем свой вклад в положительные изменения планетарного масштаба.