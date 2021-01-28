Жить страшно, дышать опасно. Почему проблемы экологии – в хвосте приоритетов украинской власти

В выходные, 16–17 января, народ веселился: мороз, снег, в Киеве не было ни одной горки, которую не разровняла бы чья-то веселая попа. Я же, выйдя в магазин за продуктами, жестоко кашлял. Прохожие разбегались, и их можно понять.

Мне было стыдно, я надевал маску, пытался дышать глубже, в результате чего становилось только хуже.

Потом обратил внимание на виджет чистоты воздуха в смартфоне и начал подозревать, что я тут, так сказать, ни при чем. 160 баллов загрязнения несколько дней подряд. При температуре -10–18°С этого можно просто не заметить, организм обманут снегом и морозом, обоняние притуплено.

[ + – ] ДЫШИТЕ НЕ ДЫШИТЕ. Вверху — безопасный показатель загрязнения воздуха от 26 января, внизу — "очень нездоровый" 19 января.

Апофеоз загрязнения и апофигей власти наступили в ночь с 19 на 20 января — счетчик показывал невероятные 204 балла и отливал фиолетовой угрозой (на фото выше): мол, если вышел на улицу, то идти надо только в направлении Байкового кладбища.

В такой ситуации КГГА нужно было бы выступить с заявлением, призывом к жителям уйти с горок и оставаться дома, предпринять какие-то действия. Ничего этого не случилось. Спасение горожан в функции мэрии не входит. Особенно, после уже выигранных выборов.

Если еще год назад, во время грандиозного смога над столицей, чиновники вразнобой говорили что-то невнятное об аномально теплой зиме, температурной инверсии, туманах и горящих торфяниках, то в январе 2021-го эти версии точно не подошли бы.

Вероятно, нужны решительные меры. Какие? Я не эколог, но, раз экологи молчат, могу предположить, что в сильные морозы нужно проверять, чем топят, какие брикеты кидают в котлы в частном секторе, чем обогревают свои производства в промзонах (а там ещё много работающих фирм).

Проверять, чем топят ТЭЦ, принадлежащие олигархам, и ссориться с ними. Запрещать выезд автотранспорта в город или ограничивать его и ссориться с автовладельцами.

Можно предпринять очень много неудобных действий, и потом лишиться или электората, или финансовой поддержки. Лучше переждать, тем более, что никто не заметил.

Однако количество дней, когда киевляне задыхаются, растет с каждым годом.

Те, кто не может сменить спальные районы на загородные коттеджи, самостоятельно приобретают очистители воздуха, кислородные баллоны — всё, что, по их разумению, позволит протянуть хотя бы пару минут в сознании, для того, чтобы успеть закрыть окна мокрой простыней во время следующей "инверсии вранья".

Именно по причине всего описанного неудивительно, что Киев занял почетное ПОСЛЕДНЕЕ место в нашем ежегодном Рейтинге экологического состояния регионов — как город, в котором никто не думает об экологии. Как город, в котором опасно жить.

Кстати, немаловажный фактор, вследствие которого нашим властям некогда бороться за чистоту окружающей среды, — экономическое состояние страны.

Решение экопроблем требует десятков лет, новых технологий, высадки лесов в Карпатах и посадки коррупционеров, что тоже дело не на одну пятилетку. А вот рухнуть в финансовую пропасть мы можем в любой момент.

Список угроз тут пугающе постоянен: дефолт, инфляция, коллапс в энергетике (вот тогда уже точно будет все равно, кто чем топит) и дыра в бюджете, которая может остановить социальные выплаты.

В завершение этой череды грядущих апокалипсисов уже не удивляешься, как в Голливуде видят нашу страну через 15 лет. Подробный обзор недавно вышедшего на Нетфликсе фильма "Смертельная зона" не прибавит вам оптимизма, но не переживайте: 2021-й только начинается.