Смертельная зона. Фильм от Netflix вызвал скандал: Киев разбомблен, Украина как Сомали

Фантастический боевик "Смертельная зона" взорвал украинские соцсети: только и разговоров о новом голливудском экшене!

Взбудоражены все: от обывателей до депутатов Верховной Рады. Что так разбередило украинскую публику?

Масла в огонь подлил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, который накануне бодро отрапортовал об этой премьере в Telegram. Предметом его гордости стало то, что на крупнейшем американском стриминговом сервисе Netflix вышел первый полнометражный фильм с украинским дубляжом и субтитрами! Ткаченко обрадовался тому, что "даже события фильма происходят в нашей стране". Это и вызвало народное возмущение. Точнее то, в каком виде там показана Украина и украинцы.

"Ждем пополнения библиотеки Netflix украинским, — браво закончил пост Ткаченко. — И новых съемок в Украине. Особенно лент об Украине в Украине. А сейчас смотрим новинку".

Посмотрели. Премьера вызвала шок! Перемога, как водится, обернулась зрадой.

[ + – ] Смертельная зона - фильм Netflix об Украине

Всего лишь через 15 лет (время действия 2036 год) Украину, по версии авторов, ждет следующее, судя по титрам: "В Восточной Европе идет кровопролитная война. Войска США выполняют роль миротворцев в этой зоне беззакония и жестокости". Судя по представленной карте, Украина поделена три части: украинскую, пророссийскую (территория Красных) и в центре — ДМЗ — демилитаризованная зона.

Самое неприятное, что ситуацию в развороченной войной стране контролируют даже не американцы, а некий Виктор Коваль — "полевой командир", главарь Красных, которых поддерживает Россия. Коваль — "гроза Балкан", то есть авторы предполагают, что этот тип может захватить не только всю Украину, но и перекинуться на Балканы.

Это неудивительно, ведь Киев он подорвал "грязной" (контрабандно собранной) атомной бомбой, которая привела к гибели "25 тысяч человек". Чтобы справиться с ужасным Ковалем Пентагон впервые использует роботов-солдат "гамп" ("болваны").

Неслабая преамбула?

Хитро-опасная Украина

Далее сообщается, что Украина при Леониде Кравчуке только сделала вид, что сдала ядерное оружие, а на самом деле треть "заморозила". И весь этот ядерный Периметр тихо ожидает своего часа.

Это напоминает недавнюю шутку "Квартала 95", где актер Юрий Великий, изображая Владимира Зеленского, утверждал: "Кравчук все ядерное оружие не отдал. Часть хранится у Парубия".

Далее в "Зоне" говорится, что даже Кремль утратил контроль над буйным Ковалем, и если этот страшный тип дорвется до украинской ядерной кнопки, пострадает весь мир. Но, в первую очередь — Штаты, поскольку эти ракеты нацелены строго на американские города.

Командует женщина

Такова диспозиция. Сюжет тоже не подкачал. Лейтенант Харп, управляя беспилотником, нарушил приказ и, открыв огонь, спас 38 американских солдат, а двоих убил. Он это называет "сопутствующий урон". За антигуманную арифметику (не подождал, когда спасут двоих) его и направили в ад — в Украину, чтобы он понюхал пороху — Харп не был на фронте, только "беспилотничал".

Его новый командир капитан Лео – секретный "биоробот четвертого поколения", неотличимый от человека. Харп мыслит нестандартно, Лео тоже: запросто убивает людей, если нужно, не колеблется (английское название фильма Outside the Wire обыгрывает фразу Think outside the box — мыслить нестандартно).

[ + – ] Смертельная зона - фильм Netflix об Украине

Первое дело парочки Харп-Лео — отвезти в киевскую больницу вакцину от холеры. По дороге туда подбит броневик с американскими военнослужащими. Мы видим, что недалеко от горящей машины местное население, среди которых попадаются темнокожие (афроукраинцы?), в темпе разбирает гуманитарную помощь. Слышим украинскую речь: "Дайте молока. Беріть усе!". Кругом разрушенные пятиэтажки, где нет ни одного целого оконного стекла (прямо как в "Атлантиде" Валентина Васяновяча, где тоже показано ближайшее будущее, но в той войне победила Украина).

Недалеко расположились представители Сопротивления – это разношерстная толпа бородачей с автоматами в спортивных олимпийках и банданах. Все украинские бойцы крайне враждебно настроены к американцам.

Когда последние выстроились вперемешку с боевыми роботами, один из сопротивленцев бросил камень в голову робота, за что им был мгновенно застрелен, не смотря на приказ не открывать огонь. В общем, не церемонятся…

[ + – ] Смертельная зона - трейлер

Все против Америки

Не будем раскрывать интригу этого своеобразного фильма, но он занимателен моделированием будущего, раскрывая в каком, возможно, качестве нас себе представляют американцы. Пусть даже посредством художественным образов. При чем, Украина все чаще фигурирует в западном кино в геополитическом контексте: в том же "Доводе" (2020) Кристофера Нолана были разборки между разными диверсантами в Киевской Опере, где зрителей усыпили газом.

Здесь основная геополитическая идея в том, что Украина — это буфер между Россией и США. Главную угрозу на нашей территории представляет еще советское ядерное оружие. Тем не менее, украинцы боевых роботов не имеют, они есть только у американцев и Красных.

Интересно, что главой Сопротивления является молодая женщина — авторы явно что-то слышали о матриархатности нашей страны. И более того, они примерно представляют как выглядят киевлянки: сотрудницы банка ДНИПРОИНВЕСТ — блондинки в розовых костюмах.

Глава Сопротивления трижды в ленте озвучивает крайне антимериканкую позицию, как бы выражая общее мнение украинцев. В первый раз она говорит Харпу: "Местные осиротели не из-за гражданской войны — их дома разрушили ваши бомбы". Второй раз: "Эта война выгодна США. Россия хочет вернуть свою бывшую территорию. США хочет дестабилизировать Россию, им нужен конфликт в нашей стране. Только Сопротивление хочет мира".

И в третий раз, чтобы не осталось сомнений: "У Красных и Сопротивления единая цель — ядерный удар по США".

В картине даже некоторые американские роботы настроены против Штатов, что явно попахивает садо-мазо, учитывая, кто создатели.

Главное в этом, довольно посредственном фильме (рейтинг ленты на IMDb 5,4) – антивоенный пафос, что люди не могут быть "сопутствующий уроном" военных операций. Что не надо путать войну на мониторе и в реале. Но при этом о физиономии одного грозного боевого робота там сказано: "Это и есть американское лицо бесконечной войны".

Один из сценаристов, Роб Йескомб, до фильмов написал немало сценариев антиутопических компьютерных игр, где люди помимо прочего враждуют с роботами. Здесь эта тема тоже проходит красной нитью. Унижение робота со стороны человека обозначено хлестким словечком "роборасизм". А капитан-робот Лео, которого экспрессивно сыграл Энтони Маки ("Мстители: Война бесконечности"), заявляет напарнику: "Я не идиот, иначе был бы человеком".