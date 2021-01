Смертельна зона. Фільм від Netflix викликав скандал: Київ розбомблений, Україна як Сомалі

Фантастичний бойовик "Смертельна зона" розбурхав українські соцмережі: тільки й розмов про новий голлівудський екшен!

Стурбовані всі: від обивателів до депутатів Верховної Ради. Що так розʼятрило українську публіку?

Масла у вогонь підлив Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, який напередодні бадьоро відрапортував про цю премʼєру в Telegram. Предметом його гордості стало те, що на найбільшому американському стрімінговому сервісі Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем і субтитрами! Ткаченко зрадів тому, що "навіть події фільму відбуваються в нашій країні". Це і викликало народне обурення. Точніше те, як там показана Україна й українці.

"Чекаємо поповнення бібліотеки Netflix українським, — браво закінчив пост Ткаченко. — І нових зйомок в Україні. Особливо стрічок про Україну в Україні. А зараз дивимося новинку".

Подивилися. Премʼєра викликала шок! Перемога, як заведено, обернулася зрадою.

[ + – ] Смертельна зона — фільм Netflix про Україну

Усього лише через 15 років (час дії — 2036 рік) Україну, за версією авторів, чекає, судячи з титрів, таке: "У Східній Європі триває кровопролитна війна. Війська США виконують роль миротворців у цій зоні беззаконня й жорстокості". Судячи з представленої карти, Україна розділена на три частини: українську, проросійську (територія Червоних) і в центрі — ДМЗ — демілітаризована зона.

Найнеприємніше те, що ситуацію в зруйнованій війною країні контролюють навіть не американці, а якийсь Віктор Коваль — "польовий командир", ватажок Червоних, яких підтримує Росія. Коваль — "гроза Балкан", тобто автори припускають, що цей тип може захопити не тільки всю Україну, а й перекинутися на Балкани.

Це не дивно, адже Київ він підірвав "брудною" (зібраною з контрабанди) атомною бомбою, яка призвела до загибелі "25 тисяч осіб". Щоб впоратися з жахливим Ковалем Пентагон вперше використовує роботів-солдатів "гамп" ( "бовдури").

Непогана преамбула?

Хитро-небезпечна Україна

Далі повідомляється, що Україна за часів Леоніда Кравчука тільки вдала, що здала ядерну зброю, а насправді третину "заморозила". І весь цей ядерний периметр тихо чекає свого часу.

Це нагадує недавній жарт "Кварталу 95", де актор Юрій Великий, зображуючи Володимира Зеленського, стверджував: "Кравчук усю ядерну зброю не віддав. Частина зберігається у Парубія".

Далі в "Зоні" йдеться про те, що навіть Кремль втратив контроль над буйним Ковалем, і якщо цей страшний тип дорветься до української ядерної кнопки, постраждає весь світ. Але, в першу чергу — Штати, оскільки ці ракети націлені виключно на американські міста.

Командує жінка

Така диспозиція. Сюжет теж не підкачав. Лейтенант Харп, керуючи безпілотником, порушив наказ і, відкривши вогонь, врятував 38 американських солдатів, а двох убив. Він це називає "супутньою шкодою". За антигуманну арифметику (не дочекався, коли врятують двох) його і направили в пекло — в Україну, щоб він понюхав пороху — Харп не був на фронті, тільки "безпілотничав".

Його новий командир капітан Лео — секретний "біоробот четвертого покоління", якого не відрізнити від людини. Харп мислить нестандартно, Лео теж: запросто вбиває людей, якщо потрібно, не вагається (англійська назва фільму Outside the Wire обігрує фразу Think outside the box — мислити нестандартно).

[ + – ] Смертельна зона — фільм Netflix про Україну

Перша справа парочки Харп-Лео — відвезти в київську лікарню вакцину від холери. Дорогою туди підбитий броньовик з американськими військовослужбовцями. Ми бачимо, що недалеко від палаючої машини місцеве населення, серед яких трапляються темношкірі (афроукраїнці?), швидко розбирає гуманітарну допомогу. Чуємо українську мову: "Дайте молока. Беріть усе!". Навколо зруйновані пʼятиповерхівки, де немає жодної цілої шибки (прямо як в "Атлантиді" Валентина Васяновяча, де теж показано найближче майбутнє, але у тій війні перемогла Україна).

Недалеко розташувалися представники Опору — це різношерстий натовп бороданів з автоматами в спортивних олімпійках і банданах. Всі українські бійці вкрай вороже налаштовані до американців.

Коли останні вишикувалися упереміш з бойовими роботами, один з протестуючих кинув камінь в голову робота, за що був ним миттєво застрелений, не зважаючи на наказ не відкривати вогонь. Загалом, не церемоняться…

[ + – ] Смертельна зона — трейлер

Всі проти Америки

Не розкриватимемо інтригу цього своєрідного фільму, але він цікавий моделюванням майбутнього, розкриваючи в якому, можливо, як нас уявляють американці. Нехай навіть за допомогою художніх образів. При чому, Україна все частіше фігурує в західному кіно в геополітичному контексті: в тому ж "Тенеті" (2020) Крістофера Нолана були розбірки між різними диверсантами в Київській Опері, де глядачів приспали газом.

Тут основна геополітична ідея в тому, що Україна — це буфер між Росією і США. Головну загрозу на нашій території представляє ще радянська ядерна зброя. Проте українці бойових роботів не мають, вони є тільки у американців і Червоних.

Цікаво, що головою Опору є молода жінка — автори явно щось чули про матріархатність нашої країни. І більш того, вони приблизно уявляють як виглядають киянки: співробітниці банку ДНІПРОІНВЕСТ — блондинки в рожевих костюмах.

Голова Опору тричі в стрічці озвучує вкрай антиамериканську позицію, як би висловлюючи загальну думку українців. У перший раз вона каже Харпу: "Місцеві осиротіли не через громадянську війну — їх будинки зруйнували ваші бомби". Другий раз: "Ця війна вигідна для США. Росія хоче повернути свою колишню територію. США хоче дестабілізувати Росію, їм потрібен конфлікт в нашій країні. Тільки Опір хоче миру".

І третій раз, щоб не залишилося сумнівів: "У Червоних і Опору єдина мета — ядерний удар по США".

У картині навіть деякі американські роботи налаштовані проти Штатів, що явно пахне садо-мазо, враховуючи те, хто їх творці.

Головне в цьому, досить посередньому фільмі (рейтинг стрічки на IMDb 5,4) — антивоєнний пафос, що люди не можуть бути "супутньою втратою" військових операцій. Що не треба плутати війну на моніторі і в реалі. Але при цьому про фізіономію одного грізного бойового робота там сказано: "Це і є американське обличчя нескінченної війни".

Один зі сценаристів, Роб Єскомб, до фільмів написав чимало сценаріїв антиутопічних компʼютерних ігор, де люди, крім іншого, ворогують з роботами. Тут ця тема теж проходить червоною ниткою. Приниження робота з боку людини позначено хльостким слівцем "роборасизм". А капітан-робот Лео, якого експресивно зіграв Ентоні Макі ("Месники: Війна нескінченності"), заявляє напарнику: "Я не ідіот, інакше був би людиною".