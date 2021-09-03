Smart-будущее: что такое "умные" города и почему их нет в Украине

Темпы глобальной урбанизации, последствия COVID-19 и ориентация на устойчивое развитие — стали одной из причин пересмотра локальной властью своих стратегий в пользу smart-принципов. В связи с активным развитием инновационных проектов, ожидается, что объем мирового рынка "умных" городов к 2025 году вырастет в два раза и составит 820 млрд долларов.

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Почему "умные" города в Украине развиваются медленно и что нужно сделать для системного внедрения smart-решений?

"Умное" будущее городов

Основная цель smart-концепции — оптимизировать функции мегаполисов и, как следствие, повысить уровень комфорта их жителей за счет использования современных технологий. Традиционно "умный" город включает в себя шесть smart-составляющих: правительство, общество, экономику, окружающую среду, образ жизни и мобильность.

Согласно оценке консалтинговой компании ESI ThoughtLab, в результате пандемии почти 70% из 167 проанализированных городов мира пересматривают свои стратегии в разрезе "умной" концепции. В этом власть видит решающее значение для будущего. В первую очередь, речь идет о комплексе технологий smart-дома, включающего продвинутые системы управления инженерными сетями, и "умной" транспортной инфраструктуре.

К примеру, решение вопроса транспортной мобильности является для многих мегаполисов ключевым. Так, в ряде американских городов с целью уменьшить пробки на дорогах устанавливают "умные" светофоры. Они получают информацию от датчиков, реагирующих на автомобили, и регулируют длительность своего светового сигнала.

Другая актуальная повестка городов — рациональное использование водных ресурсов. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году половина населения мира будет проживать в районах, испытывающих нехватку воды, а к 2050 году глобальная урбанизация приведет к росту потребления ресурса на 55%. Поэтому в городах США, Канады, Японии, Германии уже принимают "умные" решения в этом направлении.

В частности, в домах устанавливают "умные" счетчики, которые собирают данные об использовании воды в режиме реального времени. Эта технология помогает предотвратить утечки, а также рационально использовать ресурс.

Некоторые города основной целью своей smart-стратегии выбрали — углеродную нейтральность. Так, в Норвегии нацелены к 2030 году сократить выбросы углерода на 95% путем управления освещением, обогревом и охлаждением в зданиях, а также переходом на электромобили.

Современные технологии не только делают городскую жизнь более комфортной, но и оптимизируют транспортную мобильность, а также обеспечивают устойчивость и эффективное использование ресурсов.

"Умный" город по-украински

Современные технологии постепенно внедряют в процессы городского управления и в Украине. Так, в рейтинге "умных" городов мира в прошлом году Киев занял 98 место. Первые шаги на пути к smart-столице предприняты еще в 2015-м — тогда впервые представили концепцию Kyiv Smart City.

Сейчас в Киеве уже работают цифровой билет на транспорт, "умная" система видеонаблюдения на некоторых улицах и в метро, е-петиции, электронный документооборот, есть возможность записаться онлайн на прием к врачу, в том числе и на вакцинацию.

Вместе с тем существует ряд пробелов, которые усложняют внедрение "умных" принципов.

Первая проблема, с которой сталкиваются украинские города на пути к цифровому развитию — отсутствие стратегического видения. Smart-решения, а также ответственные за их внедрение должны быть закреплены в стратегиях (мастер-планах) каждого отдельного населенного пункта. У многих мировых мегаполисов уже разработаны отдельные программы Smart City.

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Второе — вопрос финансирования таких проектов. В странах ЕС и США реализуют программы по привлечению средств в развитие "умных" городов. Помимо государственных бюджетов, в финансировании систем "умных" городов принимают участие инвесторы и меценаты. В Украине периодически выделяют бюджетные средства на технологическое развитие городов, но зачастую большинство интересных проектов остаются нереализованными.

Третье — проблема с наличием опытных кадров, способных запускать и поддерживать новаторские решения, а также отсутствие единого государственного органа, отвечающего за вопросы развития smart-концепции. Так, в Украине одни проекты инициируют министерства и муниципальная власть, другие запускают неправительственные организации и отдельные эксперты.

Что определяет эффективность smart-концепции

Будущее городского управления за использованием новых технологий. Прежде всего украинским городам необходимо определить свои ключевые направления инновационного развития. К примеру, для Киева первоочередными являются вопросы общественной безопасности, транспортной инфраструктуры и ЖКХ.

Если говорить о конкретных предложениях, то в рамках первой проблемы следует не просто установить камеры видеонаблюдения, но и наладить эффективный анализ данных, и их оперативную передачу правоохранительным органам. Такой комплекс действий помог сделать более безопасной жизнь горожан в Мехико, где показатель преступности снизился на 56% за один год.

Актуальная для Киева — проблема с загруженностью дорог.

Дополнительные полосы, как показывают исследования, со временем только способствуют притоку авто. Для улучшения ситуации можно начать с внедрения "умных" светофоров, которые с помощью специальных датчиков анализируют ситуацию на дорогах, и в пиковые часы включают зеленый свет на более длительный промежуток времени.

Украина также постепенно должна внедрять "умные" счетчики. Принимая во внимание глобальные экологические вызовы и более приземленные проблемы — повышение цен на коммунальные услуги — это решение поможет сэкономить потребляемые ресурсы. Другим smart-решением в сфере ЖКХ могло бы стать установление систем, которые анализируют состояние инженерных сетей в жилых домах. Полученная информация даст возможность продлить срок эксплуатации коммунальной инфраструктуры.

Местным органам власти стоит наладить диалог со всеми заинтересованными сторонами в smart-развитии — правительством, бизнесом и общественными организациями. Последние, в свою очередь, могут контролировать эффективность действий со стороны государства, а бизнес — помочь внедрить четкие стандарты в управление проектами.

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Кроме того, украинским городам потребуется комплексная модель управления и системный подход. Например, власти Дубая, реализовывая стратегию Cyber ​​Smart Nation, создали последовательный план внедрения, провели информационную кампанию, открыли офисы кибербезопасности в каждой государственной организации, с главной целью — сделать город одним из самых безопасных.

Также необходимо проводить коммуникацию с жителями о важности внедрения smart-систем, привлекать их к обсуждениям и дискуссиям, определяя насущные проблемы города. Как вариант, создание общественной площадки для генерации идей. На сегодня в рамках Smart Kyiv City есть программа "Акселератор городских проектов", однако публично презентация была проведена единожды.

В свою очередь в мировых мегаполисах институт гражданского общества является влиятельным механизмом, но подходят к нему по-разному. К слову, в Нью-Йорке, инициированная мэрией программа NYCx Challenges приглашает экспертов — предпринимателей и специалистов из IT-сферы — подавать рекомендации для улучшения городской жизни. А в Барселоне создали диджитал-платформу, где собирают идеи от всех желающих местных жителей.

Сегодня наличие smart-концепции — это стратегическая необходимость. Содействуя устойчивому развитию, "умные" мегаполисы становятся более инновационными, конкурентоспособными и привлекательными как для жителей, так и инвесторов.

Внедряя принципы "умного" города в Украине, прежде всего необходимо определиться с первоочередными направлениями, разработать системный план реализации и следовать комплексному подходу при внедрении.