Климат все же меняется. Тепловые волны "Люцифер" ежегодно будут подогревать Европу до +50
Как Украина адаптируется к нарастающим экстремальным погодным явлениям, которые вызваны глобальным изменением климата? Спойлер: почти никак.
В 2017 году во всей Южной Европе наблюдались необычайно высокие показатели температуры воздуха, перешагнувшие отметку +40°C. Эти тепловые волны получили название "Люцифер". В августе 2021 года установлен новый температурный рекорд на Сицилии — +48,8°C. По мнению Питера Стотта, британского метеоролога, к концу нынешнего столетия "Люцифер" будет накрывать Европу практически каждый год, температура воздуха станет расти до отметки +50°C. Такой ужасающий прогноз Стотт озвучил журналистам на прошедшем в Глазго климатическом саммите ООН.
"Если посмотреть на температуры +48,8°C в Европе и +49,6°C в Канаде и на все, что было с этим связано — пожары, негативное воздействие на здоровье людей и на сельское хозяйство, — то сейчас это последствия от глобального потепления всего лишь на один градус с небольшим. При дальнейшем потеплении все будет только ухудшаться", — цитирует профессора Стотта The Independent.
Июль 2021-го для мира стал самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. По словам Ольги Гусаковой, специалиста отдела климата и транспорта общественной организации "Экодія", для жителей Украины температура выше 30°C стала нормой, да и новости о температурных рекордах нас поражают все меньше. Но это не означает, что украинцам нужно смиренно ждать прихода "Люцифера", наоборот, сейчас самое время адаптироваться к последствиям изменения климата, ведь от этого зависит здоровье и даже жизнь. Например, необходимо создавать системы информирования о тепловых волнах, это поможет людям планировать свой график и по возможности меньше находиться на улице во время жары.
Глобальное потепление: прогнозы и реальные потери
Еще в 2007 году ученые, которые в 1990-х принимали участие в создании Рамочной конвенции об изменении климата ООН, заявили, что меры по адаптации к такому изменению не менее эффективны, чем действия, направленные на сокращение выбросов парниковых газов. Некоторые настаивали на том, что они даже приоритетнее. После был опубликован доклад Всемирной организации здравоохранения "Изменение климата и здоровье", акцентирующий внимание на необходимости подготовки к новой реальности. В нем сказано, что, начиная с 2000 года, наблюдалось несколько периодов аномальной жары, ставшей причиной многочисленных смертей.
"Люцифер" будет накрывать Европу практически каждый год, температура воздуха станет расти до отметки +50°C
Например, летом 2003-го в различных регионах Европы зарегистрировали более 70 тыс. случаев преждевременной смерти из-за жары. Из-за высокой температуры в воздухе повышается содержание озона и других загрязнителей, что усугубляет сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Во время сильной жары в воздух попадает больше цветочной пыльцы и других аэроаллергенов. Это очень опасно, ведь сейчас более 24% взрослого населения Европы страдает различными видами аллергии, в том числе тяжелой формой астмы. Кроме того, около трети всех детей — аллергики.
В ВОЗ также прогнозируют, что к 2050-м годам наводнения в Европе станут каждый год усложнять жизнь более чем 300 тыс. человек. Если ничего не предпринимать, к концу столетия число европейцев, страдающих от наводнений в прибрежных зонах, ежегодно будет достигать от 775 тыс. до 5,5 млн человек, в зависимости от уровня выбросов в атмосферу.
По словам Романа Пучко, соучредителя общественной организации "Ресинк", в Украине аномальная жара повлияет на сельское хозяйство: ожидаются деградация почв, изменения условий созревания культур и их плодородия. Впрочем, изменятся условия жизни всех украинцев.
"Так как у экосистемы нет границ, эффективно противостоять изменениям климата невозможно только усилиями Украины. Нужны слаженная, комплексная работа по минимизации использования ископаемого топлива, оптимизация логистики поставок для продуктов питания, товаров легкой промышленности, — говорит Пучко. — Параллельно с этими шагами мы должны: максимально развивать электрификацию отопления и транспорта; переходить к круговой экономике [основанной на возобновляемых ресурсах]; использовать новые типы материалов, системы накопления и генерации электроэнергии; беречь биоразнообразие и максимально озеленять места обитания для поглощения избыточного тепла и углекислого газа".Важно
Учитывая ужасающие прогнозы и масштабы последствий изменения климата, многие страны принимают стратегии адаптации на межгосударственных и национальных уровнях. В докладе ООН о разнице мер адаптации за 2020 год говорится, что 72% государств уже приняли по крайней мере один национальный инструмент планирования адаптации, еще 9% лишь разрабатывают такие инструменты, среди них и Украина.
Адаптируйся, или… Изменения климата и изменения на карте мира
Расположенная в центральной части Тихого океана Республика Кирибати с населением 119 500 человек одна из первых приняла национальный план по адаптации к изменениям климата, ведь 33 островам-атоллам, из которых и состоит Кирибати, грозит затопление из-за повышения уровня мирового океана. Это худший сценарий, но лучший тоже не обещает ничего хорошего: потепление океана приведет к гибели морской экосистемы, представляющей для островитян основной источник дохода и получения пищи. В рамках адаптации в республике установлена усовершенствованная система раннего предупреждения о стихийных бедствиях, а также создаются зоны восстановления рыбных запасов.
Если ничего не предпринимать, к концу столетия число европейцев, страдающих от наводнений в прибрежных зонах, будет ежегодно достигать до 5,5 млн человек
В Боснии и Герцеговине на протяжении нескольких десятилетий регулярно происходят интенсивные засухи, поэтому местные фермеры теперь вместо яблок выращивают более теплолюбивую культуру — персики. Здесь план адаптации предполагает использование устойчивых к климату высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.
Мальдивские острова в последние годы страдают от снижения количества осадков, являющихся жизненно важным источником пресной воды, особенно в засуху. Правительство Мальдив при поддержке программы развития ООН создало систему управления водными ресурсами: в стране построили крупные ливневые накопители и опреснительные заводы по переработке морской воды.
Изменение климата для Джибути в восточной Африке приводит к непредсказуемым ливням и наводнениям, которые наносят большой ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству. В рамках адаптации в республике построили дамбу, способную защитить уязвимые районы.
Ежегодно почти 60 тыс. домов на побережье Вьетнама страдают от наводнений и штормов. Изменение климата сказалось и на морских ресурсах: экосистема становится более скудной, в частности местные фермеры добывают все меньше морских улиток и крабов. Правительство Вьетнама внедрило проект восстановления мангровых лесов в прибрежных районах, а фермерам предоставили альтернативу — пчеловодство. В рамках проекта им выдали по две колонии пчел и все необходимое для их поселения в новые ульи.
В США от наводнений страдает Майами. Во время приливов — как правило, с августа по октябрь — морская вода затапливает тротуары, просачиваясь в город через трубы ливневой канализации. Здесь адаптация предполагает модернизацию системы ливневых стоков. Кроме того, местные власти активно работают над озеленением, чтобы стабилизировать в городе температуру воздуха в жаркие дни.
Для минимизации ущерба от изменения климата адаптироваться необходимо своевременно, в противном случае придется принимать радикальные меры, как это сейчас происходит в Ирландии. Чтобы выполнить обязательства по сокращению выбросов метана, в стране могут забить 20% поголовья крупного рогатого скота — 1,3 млн голов. По подсчетам аналитиков международной аудиторской компании KPMG, в Ирландии на сельское хозяйство приходится 35% вредных выбросов, и это весьма высокий показатель: среднее значение по Европе — 11%. Теперь в Дублине идут дебаты — забивать скот или нет. Фермеры ждут "приговора", затаив дыхание, ведь они могут понести большие убытки.
Как бороться с жарой? Ничего, кроме деревьев
Недавно в Украине утвердили Национальную стратегию по экологической безопасности и адаптации к изменению климата, но пока никаких конкретных мер не приняли, президент лишь анонсировал высадку миллиарда деревьев.
"Согласно исследованию "Адаптация к изменению климата: зеленые зоны городов на страже прохлады" украинского экологического клуба "Зеленая волна", существует четкая зависимость между приземной температурой в жилых массивах и густотой зеленых насаждений. В Киеве в разных районах температура воздуха может отличаться на несколько градусов", — отмечает Ольга Гусакова.
Для минимизации ущерба от изменения климата адаптироваться необходимо своевременно, в противном случае придется принимать радикальные меры, как это сейчас происходит в Ирландии
С этим мнением соглашается Назар Бенч, эксперт в сфере девелопмента и строительства, владелец ИСК "Феникс групп". По его словам, в большей мере изменение климата грозит городам с чрезмерным количеством асфальтированных дорог, транспорта и бетонных зданий. На начало 2021 года в стране всего 120 населенных пунктов оценили по американскому сертификату экологичности LEED, означающему, что строительные проекты отвечают требованиям энергоэффективности и экологичности.
Эксперты сходятся во мнении, что спасение прежде всего в озеленении. "В противостоянии с аномальной жарой в условиях города следует работать над максимальным снижением температуры поверхностей зданий, дорог и тротуаров, а также над поглощением избыточных солнечных лучей, — говорит Роман Пучко. — С этим хорошо справляются зеленые насаждения, которые не пропускают солнечных лучей на асфальт, в результате тот не нагреется до 70 градусов. В развитых европейских городах уже давно начали сокращать асфальтированные площади, отводя все больше места скверам и зеленым насаждениям вдоль улиц. Также активно используют "зеленые крыши", которые кроме сдерживания жары также поглощают дождевую воду, снижая нагрузку на ливневую канализацию во время обильных дождей".Важно
Назар Бенч добавляет, что в целом в Европе сейчас ориентируются на использование экоматериалов. Для зеленых объектов используют высокотехнологичную древесину, стекло и другие ресурсосберегающие материалы. К примеру, в окна вставляют стекла, сдерживающие проникновение солнечного тепла в помещения, что снижает потребность в кондиционерах. С этой же целью используют солнцезащитные системы на фасадах, которые снижают температуру воздуха внутри домов: козырьки, ламели, жалюзи. Внешняя и внутренняя теплоизоляция — современный тренд, в том числе в постсоветских странах. Этот процесс актуален и для городов Украины, где есть множество панельных домов, аккумулирующих в себе тепло во время жары.
Экология и потребление. Можно ли приспособить города к климатическим изменениям
"Говоря об адаптации в городах, важно упомянуть об их потреблении и том, какую нагрузку они создают не только в пределах своих границ, но и в других странах", — рассказывает Роман Пучко. Он приводит в пример Амстердам, где впервые об этом задумались. В богатом городе с прогрессивным руководством оказалось относительно легко пересадить всех на общественный электротранспорт, развить парки и скверы, обеспечить горожанам доступ к водоемам, создать велоинфраструктуру, научиться очищать канализационные воды, чтобы повторно их использовать, а также пускать в дело 95% материалов снесенных зданий, озеленять крыши, устанавливать жесткие требования по экологичности новых сооружений.Важно
"Но гораздо важнее и труднее минимизировать те выбросы, которые генерируются где-то в Китае или Бангладеш при производстве очередной футболки или рождественских украшений, приобретаемых твоей громадой", — подчеркивает Пучко. Он резюмирует, что перечисленные системные действия очень важны для адаптации. Но пока в Украине до них дойдет дело, можно начать хотя бы с малого, например с установки на жарких улицах распылителей воды.