Мимо "Зеленого курса". Почему Украина игнорирует обязательства перед ЕС по экологической политике

Об экологических проблемах Украины говорится десятилетиями, и изменить сложившуюся ситуацию не помогли даже обязательства, принятые государством в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

В конце сентября Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявила, что Украина выполнила Соглашения об ассоциации с ЕС на 58%. Наибольший прогресс достигнут в сферах предпринимательства, статистики и обмена информацией и госзакупках. В аутсайдерах остаются сферы финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством, социальная политика и трудовые ресурсы, а также транспортная инфраструктура.

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Насколько выполнены пункты, касающиеся охраны окружающей среды, Стефанишина не сообщила. Однако правозащитная организация "Экология. Право. Человек" (ЭПЧ) опубликовала свою оценку выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС в сфере охраны окружающей среды. По ее данным, ни один пункт не был выполнен.

Провальные реформы. Почему в Украине "не приживается" законодательство ЕС в сфере окружающей среды

В 2015 году Кабмин одобрил 118 планов имплементации актов законодательства ЕС в сфере окружающей среды. В рамках Соглашения Украина должна была создать систему государственного экологического контроля, увеличить ответственность за экологические правонарушения, реформировать систему экологического мониторинга, принять пакет законов в сфере обращения с отходами и приступить к выполнению еще десятка важнейших планов. Всего в рамках Соглашения необходимо было имплементировать более 360 законодательных актов, около 180 из них – еще до 2017 года. Однако на сегодняшний день все экореформы выполняются или точечно, или лишь на региональном уровне.

Согласно отчету ЭПЧ, ни по одному из ключевых составляющих Соглашения в сфере охраны окружающей среды не произошло реального прогресса. По мнению исполнительного директора организации Елены Кравченко, обязательства до сих пор не выполнены Украиной по нескольким причинам, ограниченные возможности профильного министерства и парламентского экокомитета – одна из них.

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"Причина институциональной слабости министерства, в том числе, в постоянных изменениях руководства. Поэтому, чтобы показать хоть какой-то результат, там планируют точечные тактические изменения, которые чиновники могут достичь за короткий период", — говорит Фокусу Кравченко.

Низкая экологическая осознанность общества и в частности госслужащих – причина, которая ведет к тому, что реформы в сфере охраны окружающей среды не становятся приоритетными. Но самая главная проблема – промышленное лобби.

Экологические реформы? Бизнес против

Все опрошенные Фокусом эксперты сошлись во мнении: промышленное лобби мешает принятию важных экологических реформ.

"Выполнение условий Соглашения требует от государства проведения глубоких системных реформ и принятия новых, европейских правил игры украинским бизнесом, – поясняет Фокусу Олег Савицкий, эксперт по климатической и энергетической политике Украинской климатической сети. — Это значит, что Украина должна ввести прозрачные, открытые, понятные механизмы в сфере защиты окружающей среды как для бизнеса, так и для общественности. Но требования выполнять директивы ЕС встречают яростное сопротивление представителей недобросовестного бизнеса, которые не считают своим долгом платить за вызванное им загрязнение или модернизироваться, чтобы предупредить загрязнение".

По словам Савицкого, Еврокомиссия, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), отдельные страны – члены ЕС всячески поддерживают эти реформы в Украине, как технически, финансово, так и информационно и организационно. Но даже это не способно ускорить процесс принятия экореформ.

"В этом году критически важные проекты законов "О территориях Изумрудной сети" [общеевропейская сеть особо ценных природных территорий для сохранения редких видов флоры и фауны], "О химической безопасности" и "О предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения" системно подвергались атакам и не были приняты в Верховной Раде. А законопроекты "Об управлении отходами" и "О государственном экологическом контроле" прошли только первое чтение и дальше не двигаются", — говорит Савицкий.

[ + – ] Законопроекты "Об управлении отходами" и "О государственном экологическом контроле" прошли только первое чтение и дальше не двигаются Фото: pexels.com

По мнению эксперта, реформа, предусмотренная законопроектом "О предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения", могла создать для Украины широкие инвестиционные возможности для привлечения частного и кредитного капитала в модернизацию промышленности, а также создать новые предприятия в соответствии со стандартами ЕС.

"Но голосование было трижды провалено в зале Верховной Рады. При этом с каждым последующим голосованием количество голосов "за" сокращалось, а количество отсутствующих депутатов росло, как и давление на тех, кто поддерживал реформу", — утверждает Олег Савицкий. Он добавляет, что в долгосрочной перспективе повышение экологических стандартов могло бы принести выгоду всем: увеличить капитализацию бизнеса, поднять уровень жизни в стране и в целом укрепить государство.

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Эколог Сергей Волков, комментируя законопроект "О предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения", обращает внимание на социальную роль "проваленной реформы".

"Европейские директивы будут бить по финансовой составляющей предприятий – это вливание огромных денег в системы очистки, мониторинга и прочее, на что не готовы идти промышленники. Есть и значимый социальный фактор. На предприятиях-загрязнителях работают сотни тысяч людей и проще им доносить обратную точку зрения, мол, некая экологическая интеграция может привести к потере работы. Соответственно такое отношение негативно влияет на продвижение законов", — говорит Волков.

Подобное мнение высказала и Юлия Овчинникова, председатель подкомитета в Комитете ВР по вопросам экологической политики и природопользования.

"Со своей стороны мы открыты к конструктивному диалогу и всегда стараемся найти наиболее оптимальное решение без ущерба для реформ и окружающей среды. Однако это должен быть двусторонний процесс", — говорит Фокусу Овчинникова.

Провал экологических реформ — удар по имиджу

По оценке Натальи Андрусевич, председателя правления ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда", Соглашение не мотивирует государство к реформам в сфере окружающей среды.

"Тем не менее, за последний год можно отметить большой прогресс по выполнению тематического направления "Изменение климата и защита озонового слоя": были приняты практически все подзаконные акты для запуска системы мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, — отмечает Андрусевич. — Такую активную деятельность можно объяснить, с одной стороны, развитием климатической политики страны в связи с разработкой и принятием второго национально-определенного вклада Украины в Парижское климатическое соглашение [он предусматривает уменьшение выбросов парниковых газов до 35% от уровня 1990 года]. С другой – намерениями Украины синхронизировать свою политику с Европейским зеленым курсом [план по сокращению выбросов и загрязнения окружающей среды] и задекларированной целью стать климатически нейтральной страной до 2060 года [то есть, прийти к нулевому выбросу парниковых газов]".

Ненадлежащее выполнение обязательств по Соглашению в сфере окружающей среды и изменении климата может иметь ряд негативных последствий для Украины, хотя формально "наказания" не прописаны в самом документе.

"Прежде всего, это репутационные потери, ведь договоры нужно выполнять. А относительно некоторых директив или регламентов, указанных в перечне нормативно-правовых актов, которые Украина должна применить в соответствии с приложением ХХХ Соглашения, уже давно пропущены дедлайны", — продолжает Андрусевич.

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Хоть Соглашение и не предусматривает штрафы за невыполнение договора, Украина должна осознавать, что новые прогрессивные нормы экологического законодательства нужны в первую очередь самой стране, ведь загрязнение воздуха, проблемы с качеством питьевой воды, вырубка лесов – все это возможно лишь в условиях отсутствия реформ.

[ + – ] Загрязнение воздуха, проблемы с качеством питьевой воды, вырубка лесов – все это возможно лишь в условиях отсутствия реформ Фото: pexels.com

"Кроме того, эффективное выполнение Соглашения является предпосылкой к тому, что Украина сможет воспользоваться преимуществами и возможностями Европейского зеленого курса. На самом деле, большинство сфер, регулирующих курс, уже есть среди обязательств в рамках Соглашения: обращение с отходами, уменьшение и предотвращение промышленного загрязнения, сохранение биоразнообразия и т.д. Поэтому, чтобы Украина синхронизировалась с целями ЕЗК, как это декларируется нашим правительством, нужно выполнять и Соглашение, особенно в сфере климата и охраны окружающей среды", — говорит Наталья Андрусевич.

Невыполнение обязательств перед ЕС, в частности, относительно промышленного загрязнения, сокращения выбросов, надлежащих экологических стандартов товаров и услуг, является проблемой и для прогрессивного украинского бизнеса. Потому что сейчас он имеет уникальную возможность воспользоваться возможностями ЕЗК, использовать его инструменты для инвестиций в инновационные разработки и технологии, экологические товары и услуги, присоединиться к зеленым альянсам, заполнять ниши на европейском рынке, где востребованы товары и услуги с низким углеродным следом.