Экология взаймы. Как Украине рассчитаться с долгами перед природой и новыми поколениями

Украина использовала годовой запас природных ресурсов и, начиная с 8 августа, живет в долг у природы. Фокус выяснял, возможно ли восстановить баланс.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 Всемирный день экологического долга наступил 22 августа — на три недели позже, чем годом ранее. Однако в 2021-м человечество взяло "кредит" у Земли уже с 29 июля. Украина же начала жить в долг у природы на две недели позже, чем в 2020 году.

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Что это означает на деле для каждого украинца, выяснил Фокус.

Экология взаймы у будущих поколений

День экологического долга — дата, когда количество использованных человечеством ресурсов начинает превышать объем, который планета может восстановить за год.

Ежегодно, начиная с 1987-го, этот день для всей Земли и для отдельных стран высчитывается научно-исследовательской организацией Global Footprint Network (GFN). Согласно расчетам GFN, впервые День экодолга наступил 29 декабря 1970 года.

GFN рассчитывает дату экологического долга на основе двух показателей: биоемкости Земли, то есть количества ресурсов, которые продуцируются в течение года, и экологического следа человечества — сколько люди потребляют и используют ресурсов. Оба показателя выражаются в площади, необходимой для производства природных ресурсов, размещения инфраструктуры и для поглощения углерода.

Когда экологический след человечества превышает биоемкость, и наступает День экологического долга.

[ + – ] Истощение природных ресурсов Земли, и в частности Украины, так или иначе коснется каждого Фото: pexels.com

В этом году планета прошла этот рубеж 29 июля. По данным исследователей, экологический след человечества вырос на 4,6%, поэтому в 2021 году День экологического долга Земли наступил на месяц раньше, чем в 2020-м. Специалисты GFN связывают это с увеличением выбросов углерода в атмосферу и массовой вырубкой лесов в бассейне реки Амазонки.

Быстрее всех природные ресурсы израсходовали жители Катара, для них День экодолга в этом году наступил 9 февраля, и Люксембурга — 15 февраля.

Самыми бережливыми по отношению к планете оказались жители небольшого африканского островного государства Сан-Томе и Принсипи — их долг выпадает на 27 декабря.

Истощение природных ресурсов Земли, и в частности Украины, так или иначе коснется каждого. Уже сейчас страна сталкивается с проблемой дефицита пресной воды.

В Украине День экодолга наступил 8 августа

"Надеюсь, что вклад в отдаление даты экологического долга внесло и усиление экологического контроля, — говорит Фокусу Андрей Малеваный, глава Госэкоинспекции. — Госэкоинспекция начала использование спутниковых технологий для фиксации экологических нарушений, современных приборов, в частности — беспилотников, расширила штат общественных инспекторов для охвата контролем больших территорий. Также прошли два этапа территориальной реформы, образованы новые округа ГЭИ, что позволяет инспекторам действовать более эффективно и слаженно, открыт офис инспекции в Кривом Роге, который более "прицельно" борется с промышленным загрязнением".

[ + – ] В Госэкоинспекции надеются, что вклад в отдаление даты экологического долга внесло и усиление экологического контроля Фото: pexels.com

Касается каждого: истощение природных ресурсов и нехватка воды

По данным GFN, каждый год человечество расходует возобновляемые ресурсы, равные 1,6 возможностей планеты. Если экологический след останется на прежнем уровне, то через 10 лет людям понадобится уже вдвое больше ресурсов, чем располагает Земля, а День экологического долга будет выпадать на первое полугодие.

Цена этого глобального "кредита" с каждым годом становится все очевиднее — потеря лесов, эрозия почв, недостаток биоразвития, накопление углекислого газа в атмосфере.

[ + – ] "Стоимость пресной воды станет огромной", — предупреждают эксперты

По словам экоактивиста Александра Коваля, истощение природных ресурсов Земли, и в частности Украины, так или иначе коснется каждого. Уже сейчас страна сталкивается с проблемой дефицита пресной воды. Причины две — вырубка лесов и загрязнение водоемов.

"Вода в Украине не исчезнет, но будет настолько загрязнена, что ее очистка подорожает в десятки раз и, соответственно, стоимость пресной воды станет огромной, — поясняет Фокусу Коваль. — В первую очередь пострадают бедные люди, те, кто не сможет купить воду или поставить мощные очистительные фильтры".

Чтобы достичь гармонии с планетой к 2050 году и потреблять ровно столько, сколько способна дать Земля, человечество должно ежегодно отсрочивать День экодолга на пять дней.

Более того, дороговизна очистительных систем приведет к уменьшению полива грунта или к ухудшению его состояния из-за экономии на очистке. Плодородность почв будет снижаться, вместе с тем многие культуры, такие как соя и свекла, могут стать дефицитными, а сельская продукция возрастет в цене. По словам экоактивиста, ухудшение качества питьевой воды, грунтов и воздуха приведет к росту заболеваемости и смертности в Украине.

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По данным Счетной палаты, качество речного бассейна Днепра ухудшается. Последние проведенные исследования выявили значительные превышения содержания синтетических веществ: сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используются в парфюмерии — синтетического мускуса, тяжелых металлов: цинка и меди, а также ртути. Ситуация также усугубляется обмелением реки, происходящим из-за отсутствия дноуглубительных работ, которые раньше проводили для использования Днепра в качестве транспортной артерии. Таким образом, экологическое состояние бассейна реки фактически катастрофическое.

Если экологическая ситуация не улучшится, вода и в дальнейшем будет загрязняться. Возникнет необходимость полной очистки Днепра, что приведет к значительным нагрузкам на государственный бюджет: расходы могут вырасти в 2 тыс. раз.

[ + – ] В днепровской воде находят сельскохозяйственные ядохимикаты, фармацевтические препараты и вещества, которые используются в парфюмерии Фото: Скриншот

Скрытая угроза: нелегальные карьеры, добыча янтаря, вырубка лесов

По мнению Олега Савицкого, члена правления общественной организации "Экодия", расчеты GFN по потреблению ресурсов в случае Украины не совсем точны. В расчет не принимается большой сегмент теневой экономики, к примеру нелегальные карьеры, добыча янтаря, вырубка лесов. Поэтому можно предположить, что на самом деле День экодолга в Украине наступает значительно раньше.

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"Есть, конечно, небольшие подвижки — введение ограничений по фосфатам в моющих средствах, увеличение количества тестов качества речных вод. Но вместе с тем существует большая угроза — олигархи продвигают передачу Госводагентства и многих объектов водной инфраструктуры в ведение Минагрополитики, чтобы за бюджетные деньги обслуживать потребности агрохолдингов. Это в свою очередь приведет к еще большему истощению водных ресурсов", — уверен Савицкий.

Можно цитировать Ганди: "Хочешь изменить мир — начни с себя", но экоактивист Александр Коваль считает, что такой принцип не сработает, если в Украине не будет соответствующих законов.

[ + – ] Сортировка мусора или отказ от пластика — это отличное начало Фото: Pixels

"Начать с себя можно и нужно. Сортировка мусора или отказ от пластика — это отлично, но повлиять на предприятия, которые сливают неочищенные воды в реки или ТЭЦ, которые не ставят очистительные фильтры, можно лишь на законодательном уровне", — считает экоактивист.

Чтобы к 2050 году потреблять ровно столько, сколько способна дать Земля, человечество должно ежегодно отсрочивать День экодолга на пять дней. Основные составляющие успешности данной задачи — рациональное использование водных, земельных, лесных ресурсов, эффективные механизмы сохранения биоразнообразия и ограничение выбросов парниковых газов.