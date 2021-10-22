Зеленые шерифы. Зачем Украине создавать новую природоохранную структуру?

Когда в Украине появятся экологические шерифы и какими полномочиями будут обладать.

В сентябре 2019 года на территории национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области браконьеры напали на работников парка. По словам главы исследовательского департамента парка Ивана Русева, пока одна группа правонарушителей избивала сотрудников, другая вытаскивала из лимана тонны кефали. При этом нападавшие вырывали из рук сотрудников природного парка камеры, чтобы те не смогли зафиксировать правонарушения. Зимой 2020-го браконьер обстрелял из огнестрельного оружия инспекторов рыбного патруля в Ивано-Франковской области.

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Такие случаи не редкость. Экоактивисты много раз призывали украинскую власть расширить полномочия рейнджеров — так теперь называют егерей — и обеспечить охрану не только заповедников и парков, но и их работников. Вместо этого в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов в очередной раз задумались о создании института экологических шерифов.

Экошерифы в Украине: нереализованный проект

"Идея заключается в том, чтобы на определенное количество населения был человек, которому доверяют, который будет иметь соответствующие знания, возможно, экообразование (например, пройти курс экологического аудита). Шерифы на своем примере и за счет авторитета доверия могли бы формировать экопривычки и наказывать за нарушения (выписывать протоколы). Но меры воздействия уже будет формировать государственная экологическая инспекция в области", — так Роман Абрамовский, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов, описал суть новой должности.

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Когда экологические шерифы появятся в Украине и какими полномочиями будут обладать, неизвестно: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов на соответствующий запрос Фокуса к моменту отправки номера в печать не ответило. Впрочем, идея создания такой должности не нова. Экс-министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак еще в 2016 году говорил о том, что экошерифов должны избирать местные общины на сессиях сельских и городских советов. Тогда проект реформирования системы природоохранного контроля предусматривал ликвидацию Гос­экоинспекции и создание нового природоохранного органа. Новая концепция предполагала преобразование Госэкоинспекции из карательно-контролирующего органа в природоохранный.

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"Если говорить о природоохранном контроле, то инспектор Гос­экоинспекции и является таким шерифом. Он обнаруживает экологические нарушения, составляет админпротоколы, привлекает полицию к расследованию преступлений и т. д. Сейчас мы даже разрабатываем форменную одежду, чтобы граждане могли сразу выделить инспектора по охране окружающей среды среди работников других служб, — говорит Фокусу Андрей Малеваный, глава Госэкоинспекции. — Если усилить инспекторов Госэкоинспекции, обеспечив их современным оборудованием и быстрым транспортом, то необходимость в создании отдельного института экошерифов вообще отпадет".

Когда вновь заговорили о необходимо­сти внедрения должности экошерифа, активисты скрестили пальцы в надежде на то, что новация напрямую коснется именно рейнджеров.

Андрей Хрутьба, эксперт в сфере охраны окружающей среды, предполагает, что экошерифы могут появиться в результате реформы Гос­экоинспекции или в крайнем случае — реформы службы охраны природно-заповедного фонда, то есть рейнджеров условно "повысят в звании". Но этот сценарий маловероятен, ведь к громкой должности должны прилагаться соответствующие полномочия, а наделить ими работников парков никто не торопится. "Если рейнджеры поймают нарушителя, протокол они не могут составить без присутствия полиции, которая иной раз на такие вызовы едет по четыре часа. В отсутствие полицейских инспекторы парка не могут требовать документы для установления личности. Также им полагается оружие, но по факту получить на него разрешение почти невозможно", — поясняет Фокусу Андрей Хрутьба, подчеркивая еще один важный момент: официальная ставка рейнджера — 4100 грн, меньше минимальной зарплаты.

Существование неохраняемых лесов и парков выгодно слишком многим: можно беспрепятственно заниматься браконьерством, вырубать леса, свозить в них отходы.

Поэтому, когда вновь заговорили о необходимости внедрения должности экологического шерифа, экоактивисты скрестили пальцы в надежде на то, что новация напрямую коснется именно рейнджеров. "Я ожидаю, что экошерифы будут иметь отличные возможности, например, осуществлять патрулирование территорий или вести расследование экологических преступлений, — говорит Андрей Малеваный. — В любом случае это довольно рисковая работа, ведь нарушители природоохранного законодательства будут препятствовать им или даже нападать. Поэтому прежде всего такой экошериф должен быть хорошо оснащен, возможно, даже вооружен, чтобы обеспечивать эффективное противодействие преступлениям".

Борьба с браконьерами: дуло между глаз

Пару лет назад Сергей Нагачев, инспектор парка "Тузловские лиманы", в интервью рассказывал о встрече с браконьерами. "Вижу — охотники. Подхожу. Так, мол, и так, буду вынужден принять меры. Отошел, достал смартфон [для акта необходимо сделать фото-, видеофиксацию]. Включил камеру, разворачиваюсь — они мне дуло между глаз. Ну, говорят, давай, фотографируй. Я по инерции сфотографировал. Не то чтобы героизм, просто по инерции. Телефон браконьеры отобрали. Но, в принципе, легко отделался".

[ + – ] Без защиты встреча с браконьерами не всегда безопасна для безоружного патруля.

Рейнджеры сегодня очень уязвимы перед нарушителями, но экоактивист Александр Коваль считает, что шерифов вряд ли наделят необходимыми полномочиями, чтобы они могли защищать парки без привлечения полиции. Ведь в этом случае МВД придется делиться своими функциями, на это в ведомстве вряд ли согласятся.

"Чтобы что-то изменилось в охране природно-заповедного фонда страны, нужно увеличивать бюджет Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов или в крайнем случае позволить паркам самим зарабатывать и отвечать за безопасность, к примеру, сделать вход в парк платным или продавать лицензии на рыбалку", — говорит Коваль.

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По мнению экоактивиста, существование неохраняемых лесов и парков выгодно слишком многим: можно беспрепятственно заниматься браконьерством, вырубать леса, свозить в них отходы. Он предполагает, что экологические шерифы если и появятся, то лишь на бумаге, поэтому никаких кардинальных изменений в системе охраны природно-заповедного фонда не произойдет.