Холод не помеха: полчища медуз заняли порт в Одессе

Специалисты считают, что загрязнение прибрежных вод Черного моря — одна из главных причин всплеска численности популяции медуз.

В Черном море возле одесского порта сегодня были замечены медузы в огромных количествах. В некоторых местах они плотно покрывали поверхность воды. Фотографию с полчищем медуз опубликовал местный Telegram-канал.

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[ + – ] Автор фото подписал: "Количество медуз в порту зашкаливает"

На фото видно, как большие скопления медуз плавают у берега на разной глубине, а в некоторых местах из-за их многочисленности не видно даже воды.

С приходом прохладной погоды количество медуз не уменьшилось, скорее наоборот – их популяция увеличивается. По прогнозам специалистов, эта ситуация не изменится в ближайшее время. Это значит, что и в следующем сезоне можно ожидать нашествия огромных стай медуз у побережья Черного моря.

Медуз так много, потому что мало тюльки и хамсы

Ректор Мелитопольского института экологии и социальных технологий университета "Украина", профессор Валерий Лысенко, объясняет причины увеличения популяции медуз в Черном и Азовском морях тем, что для них сейчас сложились идеальные условия для жизнедеятельности и размножения.

"Первая причина — это почти минимальное количество видов рыб, которые едят фито- и зоопланктон, — говорит ректор университета. — Это тюлька, хамса. Вы знаете, что ее практически не осталось. И поэтому количество планктона без конкурентов — рыб, употребляется, естественно, медузой".

Загрязнение прибрежных вод и дисбаланс соленой и пресной воды также вызывают рост численности медуз

Ученый также отметил проблему баланса пресной и соленой воды в морях, эти изменения тоже отражаются на всей экосистеме, в том числе и на численности популяции медуз.

"Ситуация с медузами широко распространена во всем мире, и одна из главных причин — загрязнение прибрежных вод Тихого и Атлантического океана органическими веществами. А у нас что, в каждом селе есть очистные сооружения? Сбросили в реку удобрения, в итоге они попали в Азовское море. Органических веществ довольно много, а это хорошее условие для того, чтоб интенсивно размножались планктонные формы, а это корм для медуз", — отметил профессор Лысенко.

Напомним, в августе Фокус опубликовал мнение кандидата биологических наук Александра Гончарова.о причинах появления огромного количества медуз у побережья Черного и Азовского морей.