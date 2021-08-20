Медузы навсегда. Эксперт рассказал, почему Черное море станет следующим объектом нашествия

Ученые говорят, что у всплеска численности медуз в Азовском и Черном морях как минимум три причины — и у каждой решение не из легких. Фокус узнал, что ждет в следующем курортном сезоне туристов, которые решат отдохнуть в Кирилловке или Бердянске.

Нашествие медуз в Азовском и Черном морях, вероятно, станет обыденным явлением, так как его причины связаны с глобальными проблемами, которые не решатся к новому курортному сезону. О том, что это за проблемы, и что ждет туристов в следующем году, Фокус узнал у заведующего отделом Украинского научного центра экологии моря, кандидата биологических наук Александра Гончарова.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Медузы стали больше есть: причина в сбросе химикатов

"В Азовском и Черном морях преобладают два вида медуз: Aurelia aurita ("аурелия ушастая") и Rhizostomeae ("корнероты"). Последние являются более крупным видом, и как раз их стало больше в наших морях. Именно корнероты могут обжигать при контакте, а также вызывать аллергические реакции", – говорит Александр Гончаров.

[ + – ] Медуза вида аурелия ушастая Фото: Hans Hillewaert/Wikipedia [ + – ] Медуза корнерот Фото: Matthias M./Wikipedia

По словам специалиста, Черное море, впрочем как и Азовское – самые замкнутые моря в мире, а это значит, что все загрязняющие вещества остаются в них. Тем более, что сток в Черное море составляет около 310 км³, а 80% этих вод выносится на северо-западную шельфовую часть — в основном Дунаем и Днепром. Шельфовая часть, как известно, имеет относительно небольшую глубину, что еще больше усугубляет ситуацию: химикаты остаются в придонном слое.

И тут проявляется накопительный эффект.

"Основные загрязняющие химические вещества – это азот и фосфор, которые используются в сельском хозяйстве. Они смываются дождями в реки, а реки несут их в моря. Эти вещества вызывают бурный рост водорослей, как в реках, так и в морях", – отмечает эксперт.

Важно

"Кого еще я встретил в Кирилловке". Нашествие медуз на Азовском море стало поводом для мемов

Связь между ростом численности медуз и накоплением химикатов в морской воде легко объяснить, зная, что едят медузы. Медузы питаются зоопланктоном – бактериями (бактериопланктон) и водорослями (фитопланктон).

Медузы "всасывают" пищу с помощью реактивной струи, возникающей при сокращении зонтика, и заглатывают через вторичные ротовые отверстия. Крупные медузы, например, некоторые корнероты могут питаться мелкими рыбками, так как способны к наружному пищеварению.

Избыточный рост водорослей — это начало цепочки. Дальше понятно: чем больше водорослей, тем больше медуз.

[ + – ] Нашествие медуз в Бердянске – лето 2021

[ + – ] Медуз так много, что с пляжа их выносят пакетами

Медуза или гребневик? Инвазивные виды захватывают моря

Вторым фактором, влияющим на подобные всплески, являются инвазивные виды. Они попадают в наши моря вместе с грузовыми судами, которые берут воду для балласта в океанах, а сбрасывают ее у нас перед погрузкой. Такая вода будет содержать чужие, инвазивные виды, которые могут размножаться крайне быстро, например, из-за отсутствия их естественных врагов, а также наличия большего количества пищи.

"Как пример, около 30-40 лет назад была подобная история в Черном море, куда попало инвазивное морское животное – гребневик (Ctenophora), которого часто путают с медузой. Гребневик – хищник, который он начал конкурировать с черноморскими рыбами за пищевые ресурсы, и оказался настолько в этом успешен, что со временем в рыболовные сети попадался только он. Тогда экосистеме был нанесен сокрушительный удар".

[ + – ] Гребневика часто путают с медузами Фото: Narrow River Preservation Association

"Пока решался вопрос о том, как решить проблему, ситуация урегулировалась сама по себе. В Черное море попал естественный враг морского животного – другой вид гребневика, который начал пожирать первого, и таким образом установился баланс", – рассказывает кандидат биологических наук

Александр Гончаров отмечает, что Азовское море еще более мелководное, поэтому хорошо прогревается летом, а также в него впадают крупные реки, такие как Дон и Кубань. Поскольку там нет больших глубин, в нем оседает еще большее количество загрязняющих веществ. Также в Азовском море есть и инвазивные виды. И та, и другая причина работает на увеличение численности медуз.

Глобальное потепление "подталкивает" медуз к размножению

"Очевидно, что и глобальное потепление вносит свои коррективы, в свою очередь, аномальные температуры способствуют разбалансировке всей экосистемы", – говорит эксперт.

Таким образом, можно назвать три основных причины нашествий медуз: загрязнение, инвазивные виды и изменение климата. Последний фактор вносит еще больше неопределенности в возможные прогнозы на будущее.

Важно

"Отдых испорчен": В Бердянске люди не могут купаться в море из-за нашествия медуз (видео)

"Такие всплески численности медуз являются следствием разбалансирования экосистем морей. У инвазивных видов нет врагов, аномальные температуры предоставляют больше корма, за который нет большой конкуренции. Предыдущий год и текущий были аномальными по температурам: весна в 2020 году была слишком теплой, а в 2021 – слишком холодной и затяжной. Поэтому делать какие-либо прогнозы на следующий год невозможно, особенно в отсутствии соответствующих исследований", — заключает биолог.

Наука против медуз бессильна — нет финансирования

По словам Александра Гончарова, никаких научных исследований в области противодействия засилью медуз не проводится, так как отсутствует финансирование со стороны государства.

"На данный момент украинская морская наука не финансируется. У нас после аннексии Крыма было утеряно более 80% кадрового потенциала, а также весь научный флот. И вместо того, чтобы попытаться восстановить эту область науки, о ней просто все забыли. Недавно очень знаковым был провал в Верховной Раде проекта "Изумрудная сеть", что хорошо отражает ситуацию в целом", – подчеркивает эксперт.

"Изумрудная сеть", о которой говорит Гончаров – это сеть территорий особого природоохранного значения. Всего в Украине к ней относится 377 территорий общей площадью около 8 млн га. Закон (когда его примут) должен обеспечить сохранение типов природных мест обитаний и видов природной фауны и флоры на этих территориях.

Напомним, на одном из пляжей Кирилловки женщина провалилась в яму с мертвыми медузами. В соцсети она написала, что понимает наличие проблемы с медузами, однако попросила отдыхающих не устраивать "братских могил" на берегу, засыпая в них песком медуз: это опасно, в подобную яму может упасть ребенок.

Минздрав Украины сообщил, что количество медуз в Азовском море увеличилось катастрофически.