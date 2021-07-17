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"Кого еще я встретил в Кирилловке". Нашествие медуз на Азовском море стало поводом для мемов

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Гигантская чайка, пляж и медузы в Кирилловке
Фото: Соцсети | "Огромные чайки ходили по побережью Азовского моря...Ходили и ели медуз", - шутят отдыхающие

Пока одни отдыхающие жалуются, что медузы в Кирилловке испортили весь отпуск, другие не теряют хорошего настроения и придумывают все новые шутки и мемы.

"Нашествие медуз, змей, комаров, божьих коровок и морских блох отваживает курортников. Но мелитопольцы не собираются грустить по этому поводу", — сообщают местные СМИ.

Огромное количество медуз, которые в этом сезоне появились на пляже в курортной Кирилловке, вдохновило пользователей социальных сетей на создание мемов. Украинцы публикуют в Facebook юмористические посты о том, кого еще можно встретить в Кирилловке и Бердянске.

"То, что писали ранее о медузах, комарах и клопах с божьими коровками, для нас было не удивление, после того, что мы увидели. Огромные чайки ходили по побережью Азовского моря… Ходили и ели медуз", — пишет участник группы "Любимая Кирилловка" Роман. 

Кирилловка, гигантская чайка, медузы
Пост Романа Леонидовича о Кирилловке
Фото: Facebook

В том же сообществе Александра Болдырева опубликовала фото девушки в развевающемся коротком платье. "Чем не медуза?" — отметила она. 

Кирилловка, медузы, мемы
Фото Александры Болдыревой в группе о Кирилловке
Фото: Facebook

О чайках напомнил пользователь Pren UA в группе "Кирилловка Федотова Коса", разместив фотожабу с птицей, которая уносит ребенка на глазах у взрослого. Таким образом автор призвал отдыхающих бдительно следить за детьми на пляжах. 

Чайка уносит ребенка, пляж, фотожаба
Коллаж с чайкой
Фото: Facebook

В Бердянске тоже развелось много медуз, о чем не забыли пошутить туристы. Юрий Поддубный из Харькова разместил видео с городского пляжа, к которому "домонтировал" табун носорогов, зебр, жирафов и слонов. 

Медуз, комаров, божьих коровок, попугаев, змеек и черепашек — все еще нет

"Пятница, Лиски, 6:00 утра. Медуз, комаров, божьих коровок, попугаев, змеек и черепашек — все еще нет", — подписал он такие кадры. 

Ранее писали, что в Бердянске люди не могут купаться в море из-за нашествия медуз. По словам очевидцев, людей на пляжах много, однако нормально плавать в Азовском море они могут только на надувных матрасах. 

Сообщали также, что в Азовском море люди вынуждены вывозить медуз тачками. Так, в Приморском посаде отдыхающие решили выловить из воды часть медуз, которые начали разлагаться на жаре и сильно вонять. 