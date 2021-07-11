В Азовском море из-за нашествия медуз их вынуждены вывозить тачками (видео)

Медуз на пляже так много, что их отловом занимаются сами отдыхающие. Их складывают в кучи, где те быстро разлагаются.

В Приморском Посаде (село в Мелитопольском районе Запорожской области) на берегу Азовского моря медуз так много, что их приходится собирать по всему побережью самим отдыхающим.

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Местный ресурс РИА Мелитополь в воскресенье, 11 июля опубликовал видео, на котором показан этот процесс.

На кадрах видно, что отдыхающие достают морских животных из воды и складывают в большую кучу.

[ + – ] Медузы на пляже

Некоторые собирают морских животных с берега в тачку, другие организовали для медуз своеобразное "кладбище", куда сбрасывают медуз, выброшенных на берег.

При этом, отмечают курортники, из-за палящего зноя медузы быстро разлагаются и вокруг них распространяется невыносимая вонь.

[ + – ] "Кладбище" медуз

Также издание рассказало, где на Азовском море практически нет ни одной медузы. Утверждается, что в Приморске Запорожской области в море можно увидеть лишь несколько этих животных.

В доказательство этого, ресурс публикует видео с одного из пляжей этого населенного пункта.

[ + – ] Чистое от медуз море

Напомним, в октябре прошлого года в Одессе в Черном море наблюдали огромное количество медуз. Тысячи этих морских обитателей заполонили всю поверхность воды.

Также мы писали, что летом 2020 года в водохранилищах Днепра привычными обитателями стали морская рыба-игла и мелкая медуза.

А на Филиппинах ученые зафиксировали вторжение на опустевшие пляжи розовых медуз.