Опустевшие филиппинские пляжи оккупировали сотни розовых медуз

Ранее эти создания не приближались к берегу из-за туристов

Учены зафиксировали вторжение медуз на опустевшие пляжи на Филиппинах. Несколько лет подряд медузы под названием "морской помидор" не приближались к берегам, но теперь, когда пляжи безлюдны, а в прибрежной зоне не стало яхт и моторных лодок – розовые медузы стали прибывать сотнями. Об этом пишет Newsweek.

Шелдон Рей Боко, специалист по морской биологии в Университете Гриффита, Австралия, поделился видео, которое, по его словам, было снято на пляже Коронг-Коронг в Палаване на Филиппинах.

Ученый отметил, что медузы ранее держались ближе ко дну океана, и почти не поднимались на поверхность так близко к пляжам из-за обилия людей. Также их истребляли рыбаки: медуз на Филиппинах употребляют в пищу, сейчас выход в море запрещен.

"Медузы определенно не соблюдают ограничения, связанные с COVID-19", - отметил Боко в комментариях к видео.

Сейчас Филиппины закрыты для въезда и выезда. В стране зафиксировано 2 633 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 107 смертей.

Как ранее писал Фокус:

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина, что они могут быть расстреляны. "Мой приказ полиции и военным: если они (нарушители карантина, – ред.) станут неуправляемыми и будут оказывать сопротивление, а ваша жизнь окажется под угрозой, застрелите их", – говорит президент. "Это понятно? Мертв. Вместо того, чтобы создавать проблемы, я похороню тебя", – добавил Дутерте.