Президент Филлипин приказал полицейским расстреливать злостных нарушителей карантина
2020-04-02 13:59:00
Его реакция появилась после сообщений в СМИ о беспорядках и нескольких арестах в среду жителей бедного района Манилы
Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина, что они могут быть расстреляны.
Об этом сообщает Reuters.
Мой приказ полиции и военным: если они (нарушители карантина, – ред.) станут неуправляемыми и будут оказывать сопротивление, а ваша жизнь окажется под угрозой, застрелите их", – говорит президент.
"Это понятно? Мертв. Вместо того, чтобы создавать проблемы, я похороню тебя", – добавил Дутерте.
Его реакция появилась после сообщений в СМИ о беспорядках и нескольких арестах в среду жителей бедного района Манилы, которые протестовали против недостаточной государственной продовольственной помощи.
По состоянию на 2 апреля, на Филиппинах 2 633 случаев Covid-19, умерло 107 человек, 51 – выздоровели.
Amnesty International сообщает, что более 17 тысяч человек уже были арестованы за нарушения, связанные с приказами о карантине и комендантском часе, объявленными в различных регионах страны, в том числе в метро Манилы, в ответ на пандемию. Также появились сообщения о бесчеловечных наказаниях, которые нарушали карантин, в том числе сидели часами под палящим солнцем или содержались в собачьих клетках.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.
- Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в условиях пандемии все страны мира должны предоставлять правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.