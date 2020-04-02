Президент Филлипин приказал полицейским расстреливать злостных нарушителей карантина

Его реакция появилась после сообщений в СМИ о беспорядках и нескольких арестах в среду жителей бедного района Манилы

Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей карантина, что они могут быть расстреляны.

Об этом сообщает Reuters.

Мой приказ полиции и военным: если они (нарушители карантина, – ред.) станут неуправляемыми и будут оказывать сопротивление, а ваша жизнь окажется под угрозой, застрелите их", – говорит президент.

"Это понятно? Мертв. Вместо того, чтобы создавать проблемы, я похороню тебя", – добавил Дутерте.

Его реакция появилась после сообщений в СМИ о беспорядках и нескольких арестах в среду жителей бедного района Манилы, которые протестовали против недостаточной государственной продовольственной помощи.

По состоянию на 2 апреля, на Филиппинах 2 633 случаев Covid-19, умерло 107 человек, 51 – выздоровели.

Amnesty International сообщает, что более 17 тысяч человек уже были арестованы за нарушения, связанные с приказами о карантине и комендантском часе, объявленными в различных регионах страны, в том числе в метро Манилы, в ответ на пандемию. Также появились сообщения о бесчеловечных наказаниях, которые нарушали карантин, в том числе сидели часами под палящим солнцем или содержались в собачьих клетках.

Как ранее сообщал Фокус: