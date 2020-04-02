Статистика коронавируса на 2 апреля: число заболевших в мире превысило 935 тысяч

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных

В мире уже зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. За сутки количество зараженных увеличилось почти на 80 тысяч.

Об этом говорится в данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Больше всего больных зафиксировано в США – 216 515, что на сегодня является самым высоким показателем в мире. На втором месте – Италия, где зафиксированы 110 574 случая заражения, на третьем – Испания – 104 118. Далее следуют Китай – 82 361 и Германия – 77 981.

С начала пандемии коронавируса по состоянию на 2 апреля в мире умерли 47 235 больных, больше всего жертв заболевания в Италии – 13 155. Вместе с тем, по данным университета, выздоровели 193 700 человек.

Кроме того, в США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных – 1 243 человека. Предыдущий антирекорд по наибольшему числу жертв COVID-19 за сутки был зафиксирован в Италии 27 марта. Тогда за сутки скончались 969 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 31 марта сообщалось, что во всем мире коронавирусом заразились 785 979 человек. От заболевания скончались 37 810 заболевших. Вылечились 165 889 пациентов.

По состоянию на утро 1 апреля количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило 850 тысяч человек, скончались свыше 42 тысяч.

По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано уже 20 летальных случаев от коронавируса.