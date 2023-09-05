У Джилл Байден положительный тест на COVID, президент США здоров и посетит саммит G20, — СМИ

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден прошел тест на COVID. Его результат отрицательный. Он будет регулярно проверяться и следить за симптомами.

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Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат на COVID-19 всего за несколько дней до того, как президент Джо Байден, у которого тест на вирус оказался отрицательным, должен отправиться на саммит Большой двадцатки в Индию, сообщает Reuters.

72-летняя жена Байдена, симптомы которой были описаны как легкие, в последний раз болела COVID в августе прошлого года.

"Сегодня вечером первая леди получила положительный результат на COVID-19. Она останется в их доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр", — сообщила в заявлении ее директор по связям с общественностью Элизабет Александер.

По информации издания, Байден прилетел в Вашингтон один из Делавэра в понедельник вечером. "После положительного теста первой леди на COVID-19 президент Байден сегодня вечером прошел тест на COVID. Президент дал отрицательный результат. На этой неделе президент будет регулярно проверяться и следить за симптомами", — заявили в Белом доме.

Журналисты отметили, что Белый дом не сразу ответил на просьбу прокомментировать, может ли это повлиять на зарубежные поездки Байдена. Но официальный график Байдена на неделю вперед, опубликованный вскоре после объявления диагноза первой леди, показал, что он отправляется в Нью-Дели в четверг для участия в саммите G20.

Кто из лидеров стран не приедет на саммит большой двадцатки

Российская Федерация

В Индии подтвердили, что президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели. В канцелярии премьер-министра Индии Нарендры Моди заявили, что на саммите "Большой двадцатки" Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Китай

Президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, также не примет участие в саммите G20. Его заменит премьер- министр КНР Ли Цян. Планировалось, что в ходе саммита состоятся переговоры между главами США и Китая, на которых предполагалось обсудить решение противоречий между двумя странами. Президент США, Джо Байден, подтвердил свое участие в данном саммите. Последнее личное общение между ним и Си Цзиньпином имело место на полях саммита G20 в ноябре 2022 года, который прошел на острове Бали.

Напомним, 21 августа Россия заблокировала декларацию министров G20 по осуждению войны против Украины. Среди ряда вопросов во время встречи присутствующие обсудили ситуацию в Украине с учетом ее влияния на глобальную экономику. По результатам обсуждений большинство стран G20 решительно осудили войну в Украине. Однако Россия выступила против включения абзаца с такой формулировкой в текст министерской декларации, в результате чего никакой декларации принято не было.

Ранее, 15 августа сообщалось, что Украину решили не включать в список гостей на саммит G20. Об этом сообщил журналистам специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши.