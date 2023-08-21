Россия заблокировала декларацию министров G20 по осуждению войны против Украины, — СМИ

Из-за позиции России, как отмечают журналисты, союзникам не удалось достичь согласия по тексту какой-либо декларации.

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Министры по цифровой экономике стран G20 обсудили войну в Украине и осудили действия России. РФ со своей стороны заблокировала декларацию министров, которую те хотели принять по этому поводу. Об этом сообщает издание NHK.

Встречи министров G20 состоялась в городе Бангалор на юге Индии в субботу 19 августа. Среди ряда вопросов во время встречи присутствующие обсудили ситуацию в Украине с учетом ее влияния на глобальную экономику. По результатам обсуждений большинство стран G20 решительно осудили войну в Украине. Однако Россия выступила против включения абзаца с такой формулировкой в текст министерской декларации, в результате чего никакой декларации принято не было.

Сообщается, что из-за позиции России не удалось достичь согласия по тексту какой-либо декларации.

Кроме того, министры также обязались защищать права человека и личную конфиденциальность в рамках развития цифровой экономики. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности и стимулирования экономического роста в условиях расширения цифровизации.

Напомним, чтоУкраина не была включена в число приглашенных на саммит G20 стран. Среди гостей, кроме стран-членов организации, пригласили Бангладеш, Египет, Маврикию, Нигерию, Испанию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сингапур.

Ранее сообщалось, что 9 августа СМИ писали, что в Кремле испугались дипломатической изоляции после встречи в Саудовской Аравии и думают, что будет полезно собрать свой саммит, где обсудят мирные переговоры с Украиной.