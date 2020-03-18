Всему виной – карантин и отсутствие туристов

Из-за карантина в Италии, связанного с пандемией коронавируса, вода в каналах Венеции стала существенно чище.

Об этом сообщает The Art Newspaper.

Отмечается, что во время карантина жителям города запрещено без веских причин покидать дома. Из-за отсутствия туристов и движения гондол в каналах улицы города стали выглядеть намного чище.

Фото: twitter.com/fiIterjm

"Хорошая новость: из-за резкого уменьшения загрязнения, вызванного карантином, вода в каналах Венеции в настоящее время чиста впервые за 60 лет!", – написал в Twitter пользователь, которого цитирует телеканал "360".

Скриншот: twitter.com/b8taFPS

По его словам, обычно вода в каналах имеет серовато-зеленый цвет, плохо пахнет, и в ней ничего нельзя разглядеть, так как свет не проникает сквозь толстый слой загрязнения на поверхности. Однако сейчас в воде можно заметить даже мелких рыбок.

Горожане пишут, что вода стала прозрачной потому, что вся грязь осела на дне. Это происходит благодаря дренажной системе, которая ведет воды к заливу, а также уменьшению количества передвигающихся по каналам судов. Один из пользователей Twitter даже заснял в порту дельфинов.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.