Без людей природе лучше. В чистых каналах Венеции завелись лебеди и дельфины
2020-03-18 14:47:00
Всему виной – карантин и отсутствие туристов
Из-за карантина в Италии, связанного с пандемией коронавируса, вода в каналах Венеции стала существенно чище.
Об этом сообщает The Art Newspaper.
Отмечается, что во время карантина жителям города запрещено без веских причин покидать дома. Из-за отсутствия туристов и движения гондол в каналах улицы города стали выглядеть намного чище.
Фото: twitter.com/fiIterjm
"Хорошая новость: из-за резкого уменьшения загрязнения, вызванного карантином, вода в каналах Венеции в настоящее время чиста впервые за 60 лет!", – написал в Twitter пользователь, которого цитирует телеканал "360".
Скриншот: twitter.com/b8taFPS
По его словам, обычно вода в каналах имеет серовато-зеленый цвет, плохо пахнет, и в ней ничего нельзя разглядеть, так как свет не проникает сквозь толстый слой загрязнения на поверхности. Однако сейчас в воде можно заметить даже мелких рыбок.
Горожане пишут, что вода стала прозрачной потому, что вся грязь осела на дне. Это происходит благодаря дренажной системе, которая ведет воды к заливу, а также уменьшению количества передвигающихся по каналам судов. Один из пользователей Twitter даже заснял в порту дельфинов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- Находящиеся на карантине жители Италии выходят по вечерам на балконы и поют песни, чтобы поддержать друг-друга в непростой ситуации. Такой необычный флешмоб организовал итальянский поэт Лоренцо Чоче. Через социальные сети Чоче призвал граждан страны ежедневно с 13-го по 26 марта в 18.00 выходить на балконы и террасы и петь.
- В Венеции были приостановлены съемки нового фильма "Миссия невыполнима" из-за коронавируса.