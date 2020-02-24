Коронавирус и светская жизнь в Италии: Ла Скала закрыта, Армани отменил модный показ

Карнавал в Венеции завершился на несколько дней раньше

По последним данным четверо заразившихся коронавирусом в Италии – умерли, количество заболевших выросло до 164. Знаменитый венецианский карнавал завершился раньше обычного, а гости модных показов надели маски. Об этом пишет Daily Mail.

Впервые за долгое время карнавал в Венеции завершился на несколько дней раньше. Он начался 8 февраля и должен был закончиться только завтра, 25 февраля. Были отменены праздничные мероприятия в воскресение вечером. Причем они были перенесены на несколько недель, но городские власти пока не дают никаких гарантий, что карнавал продолжится.

Фото: malta today

Те туристы, что рискнули приехать в Венецию в эти дни, носили медицинские маски и старались избегать скопления людей.

Поезд, что следовал из Венеции в Австрию через перевал Бреннер, стоял четыре часа, пока проводилась проверка пассажиров: у двух из них была зафиксирована высокая температура. Диагноз не подтвердился, но Австрия закрывает сообщение между странами по железной дороге.

На показе Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане многие гости также были замечены в масках, впрочем, модели и сам дуэт дизайнеров обошлись без средств защиты.

Фото: Alessandro Garofalo

Дизайнер Джорджио Армани, чей показ должен был состояться на днях в рамках Недели моды, отказался от идеи устроить дефиле. Его новая коллекция осень/зима 2020 будет показана в онлайн-трансляции.

Самого Армани умудрились "поймать" в объектив папарацци, когда он покидал свое ателье. Оказалось, что дизайнер серьезно отнесся к угрозе заражения коронавирусом и не расстается с медицинской маской.

И беспрецедентное явление: в Милане на неопредленный срок закрыли оперный театр Ла Скала и отменили все представления.

Фото: Eyewitness News

Тех, кто все-таки хочет попасть в театр, попросили следить за новостями на сайте и в соцсетях.

Как ранее писал Фокус:

Итальянские власти приняли декрет, в котором перечислены меры по борьбе с распространением коронавируса в регионах с выявленным коронавирусом. Его действие уже распространяется на 11 муниципалитетов на севере Ломбардии и на северо-востоке Венето с населением в 50 тыс. человек.