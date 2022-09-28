Ким Кардашьян показала закулисье Недели моды в Милане

Ким уже стала звездой показа Dolce & Gabbana

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Ким Кардашьян потрудилась на Неделе моды в Милане. Она снялась в нескольких промо к показу Dolce & Gabbana, примерила очень эффектное, но очень неудобное кастомное платье и вышла на подиум, а теперь решила показать закулисье своих модных хлопот. Об этом пишет Daily Mail.

Ким Кардашьян продолжает эксплуатировать образ Мэрилин Монро, который ей приглянулся после выхода на Met Gala в легендарном платье голливудской дивы.

[ + – ] Ким Кардашьян в Милане Фото: Instagram/kimkardashian [ + – ] Ким Кардашьян в Милане Фото: Instagram kimkardashian

Правда в недавнем интервью она призналась, что иногда забывает вовремя покрасить волосы в блонд, потому что это занимает около восьми часов и является очень утомительной процедурой.

Но создавать модный образ в стиле Мэрилин Монро ей удается с помощью Доменико Дольче и Стефано Габбана.

На миланской фотосессии Ким продемонстрировала белое мини-платье с декольте и белые открытые туфли.

[ + – ] Ким Кардашьян в Милане

Она показала свой шикарный номер в отеле Милана, украшенный вазами белых роз и вид, который открывался с балкона.

А также обставила даже собственный выход на улицу в духе старого Голливуда, когда кинодивам приходилось прикрывать лицо от папарацци.

[ + – ] Ким Кардашьян с Доменико Дольче Фото: Instagram/kimkardashian [ + – ] Ким Кардашьян с Стефано Габбана Фото: Instagram kimkardashian

Показала она и как обсуждала предстоящий показ вместе с Дольче и Габбана.

Ким работала с итальянским домом моды Dolce & Gabbana над их новой рекламной кампанией под названием Ciao Kim. Это женская коллекция весна-лето 2023.

Также она показала, как выбирала наряды на стойках с одеждой в офисе дизайнеров.

[ + – ] Ким Кардашьян с Доменико Дольче и Стефано Габбана

Ранее Ким Кардашьян показала, как тяжелой иной раз быть иконой стиля. Оказалось, что шикарное серебристое платье, в котором она позировала на Неделе моды в Милане, слишком узкое и в нем очень нелегко ходить.

Чтобы подняться по лестнице, Ким потребовалась помощь сразу двоих ассистентов.