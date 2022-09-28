Ким Кардашьян показала закулисье Недели моды в Милане
Ким уже стала звездой показа Dolce & Gabbana
Ким Кардашьян потрудилась на Неделе моды в Милане. Она снялась в нескольких промо к показу Dolce & Gabbana, примерила очень эффектное, но очень неудобное кастомное платье и вышла на подиум, а теперь решила показать закулисье своих модных хлопот. Об этом пишет Daily Mail.
Ким Кардашьян продолжает эксплуатировать образ Мэрилин Монро, который ей приглянулся после выхода на Met Gala в легендарном платье голливудской дивы.
Правда в недавнем интервью она призналась, что иногда забывает вовремя покрасить волосы в блонд, потому что это занимает около восьми часов и является очень утомительной процедурой.
Но создавать модный образ в стиле Мэрилин Монро ей удается с помощью Доменико Дольче и Стефано Габбана.
На миланской фотосессии Ким продемонстрировала белое мини-платье с декольте и белые открытые туфли.
Она показала свой шикарный номер в отеле Милана, украшенный вазами белых роз и вид, который открывался с балкона.
А также обставила даже собственный выход на улицу в духе старого Голливуда, когда кинодивам приходилось прикрывать лицо от папарацци.
Показала она и как обсуждала предстоящий показ вместе с Дольче и Габбана.
Ким работала с итальянским домом моды Dolce & Gabbana над их новой рекламной кампанией под названием Ciao Kim. Это женская коллекция весна-лето 2023.
Также она показала, как выбирала наряды на стойках с одеждой в офисе дизайнеров.
Ранее Ким Кардашьян показала, как тяжелой иной раз быть иконой стиля. Оказалось, что шикарное серебристое платье, в котором она позировала на Неделе моды в Милане, слишком узкое и в нем очень нелегко ходить.
Чтобы подняться по лестнице, Ким потребовалась помощь сразу двоих ассистентов.