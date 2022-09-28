Кім Кардаш'ян показала закулісся Тижня моди в Мілані

Кім уже стала зіркою показу Dolce & Gabbana.

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Кім Кардаш'ян попрацювала на Тижні моди в Мілані. Вона знялася в кількох промо до показу Dolce & Gabbana, приміряла дуже ефектну, але дуже незручну кастомну сукню та вийшла на подіум, а тепер вирішила показати закулісся своїх модних турбот. Про це пише Daily Mail.

Кім Кардаш'ян продовжує експлуатувати образ Мерилін Монро, який їй сподобався після виходу на Met Gala в легендарній сукні голлівудської діви.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у Мілані Фото: Instagram/kimkardashian [ + – ] Кім Кардаш'ян у Мілані Фото: Instagram kimkardashian

Щоправда, в недавньому інтерв'ю вона зізналася, що іноді забуває вчасно пофарбувати волосся в блонд, бо це займає близько восьми годин і є дуже стомлює.

Але створювати модний образ у стилі Мерилін Монро їй вдається за допомогою Доменіко Дольче та Стефано Габбана.

На міланській фотосесії Кім продемонструвала білу мінісукню з декольте та білі відкриті туфлі.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у Мілані

Вона показала свій шикарний номер у готелі Мілана, прикрашений вазами білих троянд, і вид, що відкривався з балкона.

А також обставила навіть власний вихід на вулицю в дусі старого Голлівуду, коли кінодівам доводилося прикривати обличчя від папараці.

[ + – ] Кім Кардаш'ян із Доменіко Дольче Фото: Instagram/kimkardashian [ + – ] Кім Кардаш'ян зі Стефано Габбана Фото: Instagram kimkardashian

Показала вона і як обговорювала майбутній показ разом із Дольче та Габбана.

Кім працювала з італійським домом моди Dolce & Gabbana над їхньою новою рекламною кампанією під назвою Ciao Kim. Це жіноча колекція весна-літо 2023 року.

Також вона показала, як вибирала вбрання на стійках із одягом в офісі дизайнерів.

[ + – ] Кім Кардаш'ян із Доменіко Дольче та Стефано Габбана

Раніше Кім Кардаш'ян показала, як важко іноді бути іконою стилю. Виявилося, що шикарна срібляста сукня, в якій вона позувала на Тижні моди в Мілані, надто вузька і в ній дуже нелегко ходити.

Щоб піднятися сходами, Кім знадобилася допомога відразу двох асистентів.