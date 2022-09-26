Тяжко бути іконою: Кім Кардаш'ян у кастомній сукні Dolce&Gabbana насмішила мережу (відео)

Дороге та розкішне вбрання скувало рухи Кім так, що вона не могла пересуватися без допомоги.

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Світська левиця та зірка Instagram з 330-мільйонною армією підписників, Кім Кардаш'ян потрапила в об'єктиви камер, коли докладала надзусиль, щоб піднятися сходами в кастомній сукні Dolce&Gabbana. Відео потрапило в мережу та буквально стало вірусним.

На кадрах колишня дружина Каньє Веста й багатодітна мати застрибує на сходинки у вбранні до п'ят, що щільно облягає, вона взута в сріблясті босоніжки на шпильці.

Потім помічники знаменитості піднімають звужений поділ, щоб допомогти їй піднятися далі.

Не менше незручностей завдає їй сукня, коли вона намагається сісти в машину. Коли їй це вдалося, вона влаштувалася напівлежачи. Можливо, Кім зробила це, щоб дизайнерський виріб не тріснув у невідповідному місці. При цьому Кардашьян, схоже, і сама зрозуміла всю безглуздість ситуації, бо на задньому сидінні авто вона посміялася з себе.

Під час показу останньої колекції Dolce&Gabbana Кім вийшла наприкінці показу, а компанію їй склали обидва дизайнери. Зазначимо, що цього разу була інша сукня: не менш ефектна, але все ж таки зручніша.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян порвала сукню Мерилін Монро.