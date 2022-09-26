Тяжело быть иконой: Ким Кардашьян в кастомном платье Dolce&Gabbana насмешила Сеть (видео)

Дорогой и роскошный наряд сковал движения Ким так, что она не могла передвигаться без помощи.

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Светская львица и звезда Instagram с 330-миллионной армией подписчиков Ким Кардашьян попала в объективы камер, когда прилагала сверхусилия подняться по ступенькам в кастомном платье Dolce&Gabbana. Видео попало в Сеть и буквально стало вирусным.

На кадрах бывшая жена Канье Уэста и многодетная мать запрыгивает на ступеньки в плотно облегающем наряде до пят, обутая в серебристые босоножки на шпильке.

Затем помощники знаменитости приподнимают зауженный подол, чтобы помочь ей подняться дальше.

Не меньше неудобств доставляет ей платье, когда она пытается сесть в машину. Когда ей это удалось, она приняла полулежачую позу. Возможно, Ким сделала это, чтобы дизайнерское изделие не треснуло в самом неподходящем месте. При этом Кардашьян, похоже, и сама поняла всю нелепость ситуации, потому что на заднем сидении авто она посмеялась сама над собой.

Во время показа последней коллекции Dolce&Gabbana Ким вышла в конце показа, а компанию ей составили оба дизайнера. Отметим, что в этот раз было другое платье: не менее эффектное, но все же более удобное.

Напомним, Ким Кардашьян порвала платье Мэрилин Монро.