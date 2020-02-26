Миссия невыполнима: в Венеции приостановлены съемки нового фильма из-за коронавируса

2020-02-26 10:13:25

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Пока съемки отложили на три недели

Съемки блокбастера "Миссия: невыполнима 7" откладываются из-за вспышки коронавируса в Италии. Пока на три недели. Об этом пишет CNN International.

Новая серия приключений агента Итана Ханта, роль которого исполняет Том Круз, должна была сниматься в Венеции. Однако после вспышки коронавируса, руководители Paramount Pictures приняли решение отложить съемочный процесс.

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Кадры со съемок нового фильма о Итане Ханте

Все причастным к созданию фильма разрешили на этот период вернуться к семьям, или устроить себе незапланированный отпуск. А Paramount Pictures пообещала держать связь с итальянскими властями и мэрией Венеции. Известно, что Том Круз даже не успел прибыть в Италию, когда узнал о том, что съемки откладываются.

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Район Ruga Vechia, где должени был сниматься фильм/Все фото: Paramount Pictures

Режиссером новых фильмов о Итане Ханте выступит Кристофер Маккуорри. Седьмой фильм франшизы выйдет 23 июля 2021 года, а восьмой – 5 августа 2022 года. Но теперь, из-за нарушения графика съемок, эти даты могут измениться.

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