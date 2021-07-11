В Азовському морі через нашестя медуз їх змушені вивозити тачками (відео)
Медуз на пляжі так багато, що їх виловом займаються самі відпочиваючі. Їх складають у купи, де ті швидко розкладаються.
У Приморському Посаді (село в Мелітопольському районі Запорізької області) на березі Азовського моря медуз так багато, що їх доводиться збирати по всьому узбережжю самим відпочиваючим.
Місцевий ресурс РІА Мелітополь в неділю, 11 липня опублікував відео, на якому показано цей процес.
На кадрах видно, що відпочиваючі дістають морських тварин з води і складають у велику купу.
Деякі збирають морських тварин з берега в тачку, інші організували для медуз своєрідне "кладовище", куди скидають медуз, викинутих на берег.
При цьому, зазначають курортники, через палючу спеку медузи швидко розкладаються і навколо них поширюється нестерпний сморід.
Також видання розповіло, де на Азовському морі немає майже жодної медузи. Стверджується, що в Приморську Запорізької області в море можна побачити лише кілька цих тварин.
На доказ цього, ресурс публікує відео з одного з пляжів цього населеного пункту.
Нагадаємо, в жовтні минулого року в Одесі в Чорному морі спостерігали величезну кількість медуз. Тисячі цих морських мешканців заполонили всю поверхню води.
Також ми писали, що влітку 2020 року в водосховищах Дніпра звичними мешканцями стали морська риба-голка і дрібна медуза.
А на Філіппінах вчені зафіксували вторгнення на спорожнілі пляжі рожевих медуз.