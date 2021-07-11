В Азовському морі через нашестя медуз їх змушені вивозити тачками (відео)

Медуз на пляжі так багато, що їх виловом займаються самі відпочиваючі. Їх складають у купи, де ті швидко розкладаються.

У Приморському Посаді (село в Мелітопольському районі Запорізької області) на березі Азовського моря медуз так багато, що їх доводиться збирати по всьому узбережжю самим відпочиваючим.

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Місцевий ресурс РІА Мелітополь в неділю, 11 липня опублікував відео, на якому показано цей процес.

На кадрах видно, що відпочиваючі дістають морських тварин з води і складають у велику купу.

[ + – ] Медузи на пляжі

Деякі збирають морських тварин з берега в тачку, інші організували для медуз своєрідне "кладовище", куди скидають медуз, викинутих на берег.

При цьому, зазначають курортники, через палючу спеку медузи швидко розкладаються і навколо них поширюється нестерпний сморід.

[ + – ] "Кладовище" медуз

Також видання розповіло, де на Азовському морі немає майже жодної медузи. Стверджується, що в Приморську Запорізької області в море можна побачити лише кілька цих тварин.

На доказ цього, ресурс публікує відео з одного з пляжів цього населеного пункту.

[ + – ] Чисте від медуз море

Нагадаємо, в жовтні минулого року в Одесі в Чорному морі спостерігали величезну кількість медуз. Тисячі цих морських мешканців заполонили всю поверхню води.

Також ми писали, що влітку 2020 року в водосховищах Дніпра звичними мешканцями стали морська риба-голка і дрібна медуза.

А на Філіппінах вчені зафіксували вторгнення на спорожнілі пляжі рожевих медуз.