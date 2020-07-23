Под Киевом в Днепре заметили медуз и рыбу-иглу

В водохранилищах Днепра морская рыба-игла и мелкая медуза стали привычными обитателями.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации рыболовов Украины.

"… По утверждению ученых вода в водохранилищах напоминает коктейль из всей таблицы Менделеева. Благодаря всему этому соленость воды повысилась, что и дало возможность поселиться в каскаде Днепровских водохранилищ жителям морских лиманов", - уверен председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Если три года назад рыбу-иглу и некоторые виды бычков можно было встретить только в дельте Днепра и на Каховском водохранилище, то сегодня они обжились в большом количестве и в столичных заливах.

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"Что в отношении мелкой медузы, то это Craspedacusta sowerbyi или амазонская пресноводная медуза из Южной Америки. Несколько лет назад можно было увидеть ее единичные экземпляры, но в этом в некоторых заливах как в киселе плаваешь. Данная медуза - пришелец. Она не свойственна нашей отечественной природе, скорее всего, попала в воды Днепра из чьего-то аквариума. Этот вид происходит родом от настоящих медуз, схожий с ними по структуре и так-то же должен иметь щупальца, то есть это настоящая, полноценная медуза, правда несколько в уменьшенном виде от своих морских сородичей", - добавляет рыболов.

По заверению Чистякова, появление новых "гостей" в водах Днепра – тревожный знак - "они живут в столичной акватории прямо под "окнами" Верховной Рады, и это яркая демонстрация ненадлежащего отношения к самой реке страны".

"Так же стоит сказать, что Днепр катастрофически зарастает и мелеет. Только в столичной акватории 57 отмелей, которые через три, пять лет могут превратиться в острова, если не принять экстренных мер" - уточняют в Ассоциации.

Напомним, ранее в водоемах Киева нашли кишечную палочку, поэтому купаться в них запретили.