На пляжах Киева снова нельзя купаться

Во всех водоемах Киева зафиксировано превышение содержания лактозоположительной кишечной палочки. До улучшения показателей качества воды купаться на пляжах не рекомендуется.

Об этом сообщает Госпотребслужба Киева.

Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировали на всех пляжах.

коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки) - на пляже "Предместная Слободка";

плавающие примеси (мелкие водоросли) - на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Предместная Слободка", "Центральный", "Галерный";

отклонения из-за запаха - пляж "Галерный";

отклонения водородного показателя - пляж "Вербный";

биохимическая потребность в кислороде (БПК5) - пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица".

"До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться, исключительно, как зонами отдыха без купания", – сказано в Госпотребслужбе.

Напомним, в середние июня на 12 пляжах Киева было официально разрешено купаться. 9 июля в Госпродпотребслужбе сообщили, что в киевских водоемах после большого количества осадков зафиксировали химические вещества и кишечную палочку.

13 июля на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги, говорящие о том, что на них не рекомендовано купаться. Из-за сильных дождей в воде были превышены допустимые показатели содержания кишечной палочки. По состоянию на 17 июля ситуация изменилась, и на большинстве пляжей купаться уже безопасно.