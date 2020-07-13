На прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги.

На всех пляжах в Киеве купаться не рекомендуется, так как в воде была найдена кишечная палочка. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал во время онлайн-брифинга.

По его словам, на прошлой неделе на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги.

"Это означает, что купаться не рекомендуется. Но загорать и отдыхать на пляжах можно. Почему сложилась такая ситуация? Из-за сильных дождей, которые прошли в Киеве на прошлой неделе. В результате взятых проб в воде обнаружили завышенные показатели содержания кишечной палочки", – пояснил мэр.

Он рассказал, что как правило, после обильных осадков во всех водоемах такие показатели повышаются. На самоочищение водоемов потребуется 3-4 дня.

По его словам, новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут делать сегодня. И в четверг-пятницу они сообщат, на каких пляжах уже можно купаться.

"Поэтому, если хочется на пляж, то пока можно только загорать, любоваться красотами Днепра и играть в волейбол!", – сказал Кличко.

В середние июня на 12 пляжах Киева было официально разрешено купаться. 9 июля в Госпродпотребслужбе сообщили, что в киевских водоемах после большого количества осадков зафиксировали химические ингредиенты и кишечную палочку.