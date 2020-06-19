На 12 пляжах Киева теперь официально разрешено купаться
Купальный сезон в Киеве открыт, сказал мэр Виталий Кличко. Власти проверили санитарное состояние воды и разрешили купаться на 12 пляжах столицы.
В этом году паспорта готовности получили 12 городских пляжей, сказал мэр Киева Виталий Кличко. Какие именно – можно узнать на сайте коммунального предприятия "Плесо".
На этих пляжах Госпотребслужба провела лабораторные исследования воды, проверила качество питьевой воды в фонтанчиках.
На восьми пляжах установлены специальные кресла-амфибии для людей с ограниченными возможностями. На каждом коммунальном пляже есть спасательные посты.
В этом году "Голубой флаг", символ особой чистоты, получил обновленный пляж "Троещина" и еще семь других.
Также паспорта готовности получили 20 зон отдыха без купания.
Напомним, начало купального сезона в Киеве в этом году неоднократно переносилось из-за плохой эпидемической ситуации.
В Госпотребслужбе уверяют, что шансы подхватить коронавирус на пляже минимальны.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Мы провели консультации с институтом эпидемиологии и инфекционных болезней, и они подтвердили, что морская соль месте с солнечным ультрафиолетовым излучением убивает возбудитель болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон", - рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что в пресной воде вирус может выживать, но в речках с проточной водой тяжело инфицироваться. Поэтому МОЗ разрешит работу и речных пляжей.
- По состоянию на 19 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили еще у 921 человека. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Общее количество заболевших – 34 984.