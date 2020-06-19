По состоянию на 19 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили еще у 921 человека. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Общее количество заболевших – 34 984.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, в том числе 19 – за последние сутки. Выздоровело 16 033 больных (+586 за сутки), 17 966 продолжают болеть.

Самое большое количество заболевших за сутки (142) вновь зарегистрировали во Львовской области. Всего коронавирус в области обнаружили у 3540 человек.

В Ровенской области подтвердили 121 новый случай новых случай. В Киеве заболели 92 человека, в Черновицкой области – 76. Эта область остается рекордсменом по числу заболевших (4211). На втором месте находится Киев, где коронавирус подтвердили у 4 176 человек.

Статистика случаев инфицирования по регионам Украины:

– Черновицкая – 4211 заболевших (76 за сутки);

– Киев – 4176 (92);

– Львовская – 3540 (142);

– Ровенская – 2693 (121);

– Киевская – 2142 (23);

– Ивано–Франковская – 1893 (44);

– Закарпатская – 1960 (78);

– Харьковская – 1744 (37);

– Волынская – 1673 (63);

– Винницкая – 1596 (33);

– Тернопольская – 1605 (63);

– Одесская – 1200 (12);

– Житомирская – 1201 (47);

– Днепропетровская – 1021 (0);

– Кировоградская – 604 (0);

– Хмельницкая – 608 (21);

– Черкасская – 585 (17);

– Запорожская – 547 (6);

– Черниговская – 459 (11);

– Донецкая – 350 (1);

– Николаевская – 338 (15);

– Полтавская – 289 (2);

– Сумская – 246 (10);

– Херсонская – 185 (1);

– Луганская – 71 (3).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус: