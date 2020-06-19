Статистика коронавируса в Украине на 19 июня: 921 заболевший – новый антирекорд
Общее количество заболевших – 34 984
По состоянию на 19 июня в Украине коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили еще у 921 человека. Это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. Общее количество заболевших – 34 984.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
От коронавирусной инфекции скончалось 985 человек, в том числе 19 – за последние сутки. Выздоровело 16 033 больных (+586 за сутки), 17 966 продолжают болеть.
Самое большое количество заболевших за сутки (142) вновь зарегистрировали во Львовской области. Всего коронавирус в области обнаружили у 3540 человек.
В Ровенской области подтвердили 121 новый случай новых случай. В Киеве заболели 92 человека, в Черновицкой области – 76. Эта область остается рекордсменом по числу заболевших (4211). На втором месте находится Киев, где коронавирус подтвердили у 4 176 человек.
Статистика случаев инфицирования по регионам Украины:
– Черновицкая – 4211 заболевших (76 за сутки);
– Киев – 4176 (92);
– Львовская – 3540 (142);
– Ровенская – 2693 (121);
– Киевская – 2142 (23);
– Ивано–Франковская – 1893 (44);
– Закарпатская – 1960 (78);
– Харьковская – 1744 (37);
– Волынская – 1673 (63);
– Винницкая – 1596 (33);
– Тернопольская – 1605 (63);
– Одесская – 1200 (12);
– Житомирская – 1201 (47);
– Днепропетровская – 1021 (0);
– Кировоградская – 604 (0);
– Хмельницкая – 608 (21);
– Черкасская – 585 (17);
– Запорожская – 547 (6);
– Черниговская – 459 (11);
– Донецкая – 350 (1);
– Николаевская – 338 (15);
– Полтавская – 289 (2);
– Сумская – 246 (10);
– Херсонская – 185 (1);
– Луганская – 71 (3).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 14 июня в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек.
- По состоянию на 15 июня коронавирусную болезнь диагностировали у 656 человек.
- По состоянию на 16 июня коронавирусную болезнь диагностировали у 666 человек.
- По состоянию на 17 июня заболели еще 758 человкек.
- По состоянию на 18 июня в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек.