Статистика коронавируса в Украине на 15 июня: за сутки – 656 новых больных
Жертвой коронавируса с начала эпидемии стал 901 человек
По состоянию на 15 июня в Украине коронавирусную болезнь диагностировали у 656 человек: это на несколько человек больше, чем сутками ранее (648). Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 31 810, жертвой коронавируса стал 901 человек, выздоровело 14 253.
Умерло за сутки 12 человек, выздоровел 171.
Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области – 136, Закарпатской области – 48 и в Киеве – 53 случая.
Статистика случаев инфицирования по регионам Украины на 15 июня:
– Луганская обл. – 57 (+1) случаев;
– Херсонская обл. – 183 (+3) случая;
– Сумская обл. – 227 (+12) случаев;
– Полтавская обл. – 278 (-) случаев;
– Николаевская обл.– 321 (-) случай;
– Донецкая обл.– 334 (+42) случая;
– Черниговская обл. – 424 (+14) случая;
– Запорожская обл. – 529 (+2) случаев;
– Черкасская обл. – 552 (+9) случая;
– Хмельницкая обл. – 559 (+3) случаев;
– Кировоградская обл. – 586 (+4) случаев;
– Днепропетровская обл. – 998 (-) случаев;
– Житомирская обл. – 1087 (+42) случаев;
– Одесская обл.– 1117 (+18) случаев;
– Винницкая обл.– 1423 (+30) случая;
– Волынская обл. – 1438 (+40) случаев;
– Тернопольская обл.– 1467 (+40) случаев;
– Харьковская обл. – 1542 (+21) случая;
– Закарпатская обл. — 1680 (+48) случаев;
– Ивано-Франковская обл. – 1766 (+38) случаев;
– Киевская обл. – 2024 (+29) случая;
– Ровенская обл. – 2369 (+28) случаев;
– Львовская обл. – 2933 (+136) случая;
– г. Киев – 3957 (+53) случаев;
– Черновицкая обл. – 3959 (+43) случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине по состоянию на 12 июня 10 регионов не готовы к следующему этапу смягчения карантина: во всех них превышена допустимая норма инцидентности.
- По состоянию на 14 июня в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек.