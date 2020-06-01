В Украине, по состоянию на 12 июня, уже 10 регионов не готовы к следующему этапу смягчения карантина. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Среди них – Киев, а также Винницкая (еще вчера эта область была готова к смягчению карантина), Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Во всех указанных регионах превышена допустимая норма инцидентности (случаев коронавируса на 100 тыс. населения). Для перехода на следующий этап инцидентность должна быть ниже 12.

Сегодня, 12 июня, мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что в столице могут вернуть часть карантинных ограничений, если заболеваемость COVID-19 повысится.

"Если показатель заболеваемости достигнет 24 больных на 100 тыс. человек, то Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек", – сказал он.

Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест скопления людей: крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине по состоянию на утро 12 июня официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за минувшие сутки.