Кабмин разрешил въезд в Украину для ряда иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней

Кабинет министров с понедельника, 15 июня, открывает пункты пропуска в международных аэропортах Украины.

Данное решение правительство приняло на внеочередном заседании 12 июня.

Согласно документу, с 15 июня откроются пункты пропуска и пункты контроля для обслуживания рейсов международного авиасообщения. Также Кабмин утвердил новые критерии пересечения границы иностранцами.

Как уточнил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, с 15 июня украинцы могут путешествовать в Албанию и США – без ограничений на границе, Великобританию – с соблюдением карантина 14 дней, Турцию – без ограничений на границе и с тестированием по прибытию, а с 27 июня – Тунис (с тестированием по прибытию).

"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения дадут возможность возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", – добавил Криклий.

По его словам, после улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия с 1 июля авиасообщение с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.

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