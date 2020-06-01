Украина с 15 июня открывает пункты пропуска в международных аэропортах
Кабмин разрешил въезд в Украину для ряда иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней
Кабинет министров с понедельника, 15 июня, открывает пункты пропуска в международных аэропортах Украины.
Данное решение правительство приняло на внеочередном заседании 12 июня.
Согласно документу, с 15 июня откроются пункты пропуска и пункты контроля для обслуживания рейсов международного авиасообщения. Также Кабмин утвердил новые критерии пересечения границы иностранцами.
Как уточнил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, с 15 июня украинцы могут путешествовать в Албанию и США – без ограничений на границе, Великобританию – с соблюдением карантина 14 дней, Турцию – без ограничений на границе и с тестированием по прибытию, а с 27 июня – Тунис (с тестированием по прибытию).
"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения дадут возможность возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", – добавил Криклий.
По его словам, после улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия с 1 июля авиасообщение с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что восстановление прежнего авиатрафика по Украине может занять до двух лет.
- Криклий также сообщил, что регулярные авиаперевозки запустятся в зависимости от готовности других стран принимать украинцев.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что Украина может восстановить авиасообщение с ЕС уже с 15 июня.