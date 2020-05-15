Украина запустит авиасообщение с теми странами, куда будут пускать украинцев, – Криклий

Министерство провело совещание с перевозчиками об открытии международного и внутреннего авиасообщения

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что регулярные авиаперевозки запустятся в зависимости от готовности других стран принимать украинцев.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ситуация может отличаться по регионам, в зависимости от эпидемиологической ситуации и от того, как будут другие страны открываться для граждан Украины.

Криклий рассказал, что на этой неделе была встреча со всеми авиаперевозчиками, в том числе национальными, проводилось общение об открытии международного и внутреннего авиасообщения.

"Ситуация может отличаться по регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах и от того, как будут другие страны открываться для граждан Украины", – говорит министр.

"Точной даты запуска регулярных авиаперевозок в министерстве еще нет, переговоры с международными партнерами ведет министерство иностранных дел", – добавил он.

Международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Air и Lufthansa объявили о решении уже в ближайшее время возобновить рейсы из Украины.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что из-за пандемии коронавируса до конца лета международное авиасообщение восстановлено не будет.

Пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова заявила, что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, потому что о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.

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