МАУ чартерными рейсами доставит заробитчан в пять стран
2020-05-05 20:20:00
Украинские работники полетят в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу
Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для украинских заробитчан в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что будут перевозить только тех граждан Украины, которые официально трудоустроены и не болеют коронавирусом.
"К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев, медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском, – сообщили в МАУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут. По словам министра, украинские власти не будут помогать гражданам по этому вопросу – это нелогично на фоне борьбы с коронавирусом.
- Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.