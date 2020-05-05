МАУ чартерными рейсами доставит заробитчан в пять стран

Украинские работники полетят в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу

Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для украинских заробитчан в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что будут перевозить только тех граждан Украины, которые официально трудоустроены и не болеют коронавирусом.

"К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев, медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском, – сообщили в МАУ.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут. По словам министра, украинские власти не будут помогать гражданам по этому вопросу – это нелогично на фоне борьбы с коронавирусом.