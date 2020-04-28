Украина не будет организовывать заробитчанам чартеры в другие страны, – МИД

Подобного рода помощь на фоне борьбы с коронавирусом выглядит нелогично, считает министр Кулеба

Украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут. Об этом на брифинге заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Liga.net.

По словам министра, украинские власти не будут помогать гражданам по этому вопросу – это нелогично на фоне борьбы с коронавирусом.

"В условиях пандемии любое путешествие – это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом. На этом фоне нелогично выглядит организация массовых чартеров на вывоз украинцев из страны", – заявил Кулеба.

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что Финляндия долго вела переговоры с Украиной и хотел ввезти 14 тыс. сезонных работников. В итоге, Украина согласилась, но потом передумала.

"После доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины приостановило дальнейшие чартерные рейсы и сезонных работников больше за границу не выпускают", – сказал Кууск.

По словам Кулебы, украинские власти понимают потребность партнеров в работниках, но пересмотрят свою позицию, когда ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону.

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