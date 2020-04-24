В Финляндию чартер отвез 200 украинских заробитчан, — СМИ
2020-04-24 10:06:00
Финским фермерам нужна помощь сезонных рабочих
Из Украины в Финляндию 23 апреля вылетел первый чартерный рейс с сезонными работниками, нанятыми для сельхозработ. Об этом сообщает ТСН.
На борту рейса находились около 200 украинцев.
"Списки лиц и спецрейсы согласовывают с нашим Министерством иностранных дел. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной", – сказано в сообщении.
После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин.
В целом Финляндия планирует привлечь в этом году к сельхозработам порядка тысячи граждан Украины.
Кроме того, сообщается, что несмотря на карантин, Венгрия предоставила для транзита заработчанам из Украины 4 часа в сутки, чтобы они могли попасть в другие страны Европы на работу.
Напомним, в начале апреля финские СМИ сообщали о планах правительства организовать четыре чартера за украинскими заробитчанами. Однако тогда в посольстве Финляндии в Украине не подтвердили.
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