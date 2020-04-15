В Австрии фермер закрыл на карантин 15 заробитчан из Украины

На фермера подали жалобу

В Австрии владелец фермерского предприятия по переработке овощей закрыл 15 работников из Украины в их местах проживания, опасаясь, что они заражены коронавирусом.

Об этом сообщил консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич, передает Укринформ.

Ранее информация об этом появилась в австрийских СМИ.

"Да, эту информацию подтвердил в разговоре со мной доктор Вольфганг Экер, директор рабочей палаты Верхней Австрии. По его словам, ситуация имела место и 15 сезонных рабочих из Украины были "закрыты на карантин", как он выразился, "нечестным фермером", – говорит Зинкевич.

По ее словам, украинцы в украинское посольство не обращались.

Инцидент произошел на предприятии по переработке овощей в округе Линц-Ланд.

Владелец фермы решил временно закрыть в помещениях 15 рабочих из Украины. По мнению фермера, украинцы могли заразиться коронавирусом, а потому была угроза заражения для других рабочих.

Согласно информации, предоставленной Экер, 12 украинцев согласились с таким ограничением свободы передвижения, но остальные трое были против и поэтому написали соответствующую жалобу на фермера. В результате к ситуации было подключено земельную службу по защите прав рабочих.

Сейчас делом занимаются австрийские правоохранители. Прокуратура Линца проводит расследование по подозрению в незаконном лишении свободы.

По данным СМИ, раньше это фермерское предприятие попадало в поле зрения инспекции службы по защите прав рабочих: тогда жалобы касались рабочего времени — рабочим приходилось работать до 72 часов в неделю.

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