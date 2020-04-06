Мужчина остался ночевать на улице, а на следующий день обратился в полицию

В Тернополе жена не пустила мужа-"заробитчанина" домой на самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Житель областного центра согласно правилам, установленным на время карантина, хотел изолироваться, но его в дом не пустила жена", – сказано в сообщении.

Мужчина остался ночевать на улице, а на следующий день обратился в полицию.

Правоохранители направили мужчину в одно из медучреждений, предназначенных для граждан, которым негде пройти самоизоляцию после возвращения на территорию Украины.

За нарушение правил людям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине на утро 6 апреля зафиксировано 1319 случаев инфицирования COVID-19, 38 человек умерли.

Кабмин с 6 апреля запретил находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также перемещаться группами более чем по два человека и без документов.