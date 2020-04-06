Финское посольство опровергло чартеры для украинских работников

Ведомство говорит, что информация не подтверждена официальными органами Финляндии

Посольство Финляндии в Украине опровергло организацию чартерных рейсов для перевозки украинских сезонных работников.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Ведомство говорит, что информация не подтверждена официальными органами Финляндии.

"Посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью совершения путешествий в Финляндию", – сказано в сообщении.

Напомним, государственная телекомпания Yle сообщила, что министерство труда Финляндии планирует организовать чартерные рейсы для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине 17 марта было ограничено авиасообщение из-за коронавируса.

С 24 марта гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях.