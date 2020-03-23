Украинцев не будут выпускать в туристические поездки за границу, – Кабмин

Принятые решения – вынужденная мера для предотвращения распространения коронавируса

Со вторника, 24 марта, гражданам Украины будет запрещено покидать пределы страны в туристических целях.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отмечается, что деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, будет прекращена. Это касается только пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств.

"Мы понимаем, что решение непопулярное и неудобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры", – написал Шмыгаль.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook также написал, что Кабинет министров Украины с 12.00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма.

"Только что приняли на Кабмине. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма", – написал он.

Криклий также подчеркнул, что принятые решения – вынужденная мера для предотвращения распространения коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

В понедельник, 23 марта, Кабинет министров ввел в действие режим чрезвычайной ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.

Этот вопрос обсуждался 23 марта на онлайн-совещании глав парламентских фракций и групп. Большинство из них такую идею не поддержали.