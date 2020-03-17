Правительство готово к введению чрезвычайного положения в Украине, – Шмыгаль

ЧС уже введена в двух областях страны

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса.

Об этом он заявил во время внеочередного заседания ВР.

"Вчера решением правительства чрезвычайная ситуация в двух областях. В дальнейшем мы готовы к внедрению ЧС так же, как делает большинство стран", – заявил Шмыгаль.

Он добавил, что Кабмин в случае необходимости будет готов к введению чрезвычайного положения в Украине.

Напомним, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Заседание созвано по инициативе согласительного совета фракций и депутатских групп. В повестке дня шесть вопросов. Нардепы уже проголосовали за закон о мерах, направленных на борьбу с коронавирусом (№ 3219).

Как ранее сообщал Фокус: