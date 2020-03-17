Рада против коронавируса. Депутаты собрались на внеочередное заседание

В повестке дня шесть вопросов. Их должны успеть рассмотреть до 10:00

Верховная Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Заседание созвано по инициативе согласительного совета фракций и депутатских групп.

Внеочередное заседание должно завершиться до 10:00, когда начнется пленарное заседание.

В повестке дня шесть вопросов. Первым на рассмотрение должны вынести законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" (№ 3219 ). Документ инициировали депутаты из разных фракций во главе с председателем комитета по вопросам здравоохранения Михаилом Радуцким. Вчера его одобрили на заседании профильного комитета.

Ключевые нормы законопроекта по противодействию коронавирусу:

упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг, необходимых для предупреждения и лечения коронавируса, но с обязательной отчетностью в системе Prozzoro;

разрешается 100% предварительная оплата товаров, работ и услуг, закупаемых для предотвращения или борьбы с коронавирусом;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС для лекарственных средств или изделий медицинского назначения для борьбы с коронавирусом, но с обязательной отчетностью в системе Prozzoro;

возможность в условиях карантина, работы дома для государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления, с их согласия, отпуска;

запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица на период карантина и в течение 30 дней после его отмены;

продление сроков получения и предоставления административных услуг;

запрет на проведение государственными органами надзора и контроля плановых мероприятий в сфере хозяйственной деятельности на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

установление дополнительных надбавок в размере 150-200% для медицинских работников, которые работают с людьми, заболевшими COVID-19;

вводится административная ответственность за самовольное оставление места обсервации.

Также финансовый комитет ВР разработал проект закона об отсрочке декларирования и отмене налоговых штрафов в рамках карантина:

освобождение от ответственности за нарушения, в т.ч. от пени, совершенные в период 2 или 3 месяцев;

освобождение самозанятых лиц от уплаты ЕСВ на 2 месяца;

отсрочка подачи деклараций о доходах физлиц до 1 июля 2020 года;

освобождение от уплаты земельного налога и налога на недвижимое имущество до конца мая 2020;

приостановка проведения проверок до 1 июля 2020.

Также в повестку дня включены:

проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения;

проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета;

проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

проект постановления о некоторых вопросах организации работы Верховной рады Украины на период действия карантина в Украине;

проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва.

Как ранее сообщал Фокус: